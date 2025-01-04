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        Haberler Dünya Rusya'ya ait yolcu uçağı, 'teknik arıza' nedeniyle Mısır'da acil indi | Dış Haberler

        Rusya'ya ait yolcu uçağı, 'teknik arıza' nedeniyle Mısır'da acil indi

        Rusya'ya ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'da acil iniş yaptığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:51
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        Rus yolcu uçağı, 'teknik arıza' nedeniyle Mısır'a indi
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        Mısır Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cuma akşamı, Rus hava yolu şirketi Ural Airlines'a ait Airbus A-321 uçağı, 236 yolcusuyla Şarm eş-Şeyh'ten Rusya'nın Yekaterinburg kentine giderken Şarm eş-Şeyh Havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı." denildi.

        Uçağın pilotunun, kalkıştan 10 dakika sonra motorlardan birinde teknik bir arıza tespit edildiğine dair rapor ilettiği aktarılan açıklamada, "Teknik arızanın ardından, Rus uçağının pilotu derhal hava kontrol kulesinden acil iniş talep etti. Uçağın yerel saatle 16.55'te havalimanına güvenli bir şekilde inmesinin ardından tüm yolcular da emniyetli bir şekilde dış hatlar terminaline nakledildi." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, uzman ekiplerin arızanın nedenin tespiti ve gerekli onarım için işlemlere başladığı kaydedildi.

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        #rusya uçak
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