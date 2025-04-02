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        Haberler Dünya Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri: ABD'nin Avrupa'dan çekilme planı yok

        ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Avrupa'ya yönelik eleştirilerinin ardından, Avrupa Kıtası'nda bulunan ABD askerlerinin çekilebileceğine dair iddialar gündeme gelmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Avrupa'dan çekilme planı olmadığını belirtirken, asker sayısında da bir azalma olmayacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 19:54 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:54
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        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'deki Donald Trump yönetiminin Avrupa'daki askerlerini çekmek ya da azaltmak gibi bir planı olmadığını ve İttifak'a bağlı olduğunu belirterek, NATO'nun kalıcılığından şüphesi olmadığını dile getirdi.

        NATO ülkelerinin Dışişleri Bakanları, yarın yılın ilk toplantısı için Brüksel'deki karargahta bir araya gelecek.

        ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun müttefiklerle ilk kez bir arada olacağı toplantı 2 gün sürecek.

        Toplantıya, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın yanı sıra Asya-Pasifik'teki "ortak ülkeler" Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın dışişleri bakanları da katılacak.

        Rutte, toplantı öncesinde basına yaptığı bilgilendirmede, "Tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Genel Sekreter, bakanların, İttifak'ın karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında ortak hedeflere yüründüğünden ve aktif olarak çalışıldığından emin olmak için toplanacaklarını belirtti.

        Rutte, Ukrayna'daki durumun önemli gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.

        "NATO müttefikleri Ukrayna'ya desteğimizi sürdürüyor." diyen Rutte, "Bu yılın ilk üç ayında NATO müttefikleri, Ukrayna'nın 2025 ihtiyaçlarını karşılaması için 20 milyar avrodan fazla güvenlik yardımı taahhüt etti." diye konuştu.

        Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'tan Ukrayna meselesini "çıkmazdan kurtardığı için" övgüyle söz ederek, Fransa, İngiltere gibi müttefik ülkelerin sağlanacak barışın kalıcı ve adil olması için yürüttüğü çabaları da takdirle karşıladığını belirtti.

        Rusya'nın ABD'nin ateşkes teklifini reddetmesi ihtimaliyle ilgili soru üzerine, bu tür söylemlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "müzakere taktiklerinin bir parçası" olduğu değerlendirmesini yaptı.

        ABD birliklerini Avrupa'dan çekme ihtimali

        Rutte, ABD'nin ilgisinin Asya Pasifik'e kayması nedeniyle Avrupa'dan askerlerini çekme ihtimaliyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

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        "ABD'nin zamanla dünyanın o kısmına daha fazla odaklanmak istemesi anlaşılabilir. Avrupalıların daha fazla öne çıkması mantıklıdır. Geri çekilme veya benzeri bir plan yok. ABD'nin NATO'ya tamamen bağlı olduğunu biliyoruz."

        ABD'nin yeni yaklaşımının İttifak'a zarar verip vermediğiyle ilgili soru üzerine ise Rutte, "Bazı sert ifadeler kullanıldığını biliyorum. Örneğin, bu taraftaki (Avrupa'daki) müttefiklerin ABD'nin NATO'ya uzun vadeli bağlılığı konusunda endişe duyduğunu biliyorum." dedi.

        Rutte, "Amerikalılar tekrar tekrar şunu belirttiler; 'NATO'ya bağlıyız. Beşinci maddeye bağlıyız.'" diyerek şunları kaydetti:

        "Bu İttifak'ın ABD ile birlikte kalıcı olduğuna kesinlikle inanıyorum. ABD'nin taahhütleri kesinlikle net. Pasifik'te birlikte daha fazlasını yapmak istiyoruz. Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere birçok konuda çalışmak istiyoruz."

        Kuzey Kutbu'nun güvenliği

        Trump'ın Grönland'ı ilhak söylemiyle ilgili de Rutte, "Grönland elbette önemli ancak burada Grönland'ın çok ötesine geçen Kuzey Kutbu'nun savunulmasıyla ilgili bir konu var." tespitinde bulundu.

        Rutte, bölgede ABD de dahil 6 ülkenin bu konuya odaklanması gerektiğini vurguladı.

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