'Rüya Gibi' setinden renkli anlar

SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı sezonun merakla beklenen dizisi 'Rüya Gibi'den keyifli kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı.

Çekimleri tüm hızıyla süren 'Rüya Gibi'de 'Kuaför Aydan' karakterine hayat veren Seda Bakan’ın, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut, Yağmur Özbasmacı ve Celil Nalçakan ile sahne arkasında verdiği pozlarda ekibin çekimler sırasında bir hayli keyifli olduğu görüldü.

Sezonun büyük merakla beklenen yapımının başrol oyuncuları, objektiflere yansıyan enerjileri ve samimi halleriyle dikkat çekerken dizinin ekran başarısına dair şimdiden güçlü sinyaller veriyor.

Dizinin konusu ise şöyle; Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır. Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.