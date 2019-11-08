Rüyada abanozdan yapılmış bir eşya görmek ne anlama gelir? Rüyada abanoz görmek ne anlama geliyor?

Rüyada abanoz görmek ne anlama geliyor?

Rüyada abanoz veya abanozdan yapılmış bir eşya görmek iyiye yorumlanmaz. Farklı kaynaklarda farklı yorumlar yer alsa da gerçek yorumu iyi değildir.

Rüyada abanoz görmek; Abanozdan yapılmış bir eşya görmek, iyi olmayan sonuçlarla karşılaşmaya işarettir. Kimileri de abanoz görmeyi kuvvetli ve inatçı biriyle karşılaşma olacağına yorarlar. Abanoz ağacını erkek görürse neşeli, varlıklı bir kadına; kadın görürse katı kalpli zengin bir erkeğe delalet eder.

Rüyalar kaç saniye sürer?

Rüyaların kaç saniye sürdüğüne dair bilim insanları henüz net bir şey söyleyemediler. Bilim dünyası bu konu da ikiye ayrıldı. Kimileri 1 ila 5 saniye arasını iddia ederken bazıları da saatlerce sürdüğünü iddia ediyorlar.

Dr. B. Klein adında Amerikalı bir bilim insanı bu konuda bir test yaptı. Gönüllü bir vatandaşı hipnoz ederek uyuttu. Uyandığında gördüğü rüyanın 27 saniye sürdüğünü keşfetti. Ama bu olay bu kadar basit bitmedi. Çünkü uyandırdığı gönüllüler üç beş saniye süren rüyalarını saatlerce anlatabiliyorlardı. Ama bilim insanı Dr. B. Klein bu olayın peşini bırakmadı ve denemelerine devam etti. En son olarak şunu anladı, en uzun rüyanın doksan saniyeyi geçirmediği idi.

Rüyada yapılan şeyler için amel edilir mi?

İnsan uyanık iken sorumlu olduğu şeyler vardır. Ama uyku halindeyken insan sorumlu olmaz. O yüzden insan rüyasında yaptığı iş ve davranışlardan, söylediği sözlerden sorumlu değildir. Ayrıca bir insan rüyasında dinden çıkacak kelimeler söylese dinden çıkmış sayılmaz.