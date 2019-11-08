Rüyada gördüğümüz her şey gerçek yaşantımızın bir aynasıdır ve insanlar gördükleri rüyaya anlam yükler. Rüyada altın

görmek ne anlama geliyor, İşte rüyada altın görmek ve anlamı...

RÜYADA ALTIN GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada altın görmek birkaç şekilde yorumlanır. Rüyada altın ile ilgili herhangi bir şey görmek, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini gösterir Altın para, dedikodu demektir.

Altınları yığılı bir şekilde gören kimse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın, gizli bir ilişkiye girişir. Ama bu durum muhakkak duyulacaktır.

Rüyalar kaç saniye sürer?

Rüyaların kaç saniye sürdüğüne dair bilim insanları henüz net bir şey söyleyemediler. Bilim dünyası bu konu da ikiye ayrıldı. Kimileri 1 ila 5 saniye arasını iddia ederken bazıları da saatlerce sürdüğünü iddia ediyorlar.

Dr. B. Klein adında Amerikalı bir bilim insanı bu konuda bir test yaptı. Gönüllü bir vatandaşı hipnoz ederek uyuttu. Uyandığında gördüğü rüyanın 27 saniye sürdüğünü keşfetti. Ama bu olay bu kadar basit bitmedi. Çünkü uyandırdığı gönüllüler üç beş saniye süren rüyalarını saatlerce anlatabiliyorlardı. Ama bilim insanı Dr. B. Klein bu olayın peşini bırakmadı ve denemelerine devam etti. En son olarak şunu anladı, en uzun rüyanın doksan saniyeyi geçirmediği idi.

Rüyada yapılan şeyler için amel edilir mi?

İnsan uyanık iken sorumlu olduğu şeyler vardır. Ama uyku halindeyken insan sorumlu olmaz. O yüzden insan rüyasında yaptığı iş ve davranışlardan, söylediği sözlerden sorumlu değildir. Ayrıca bir insan rüyasında dinden çıkacak kelimeler söylese dinden çıkmış sayılmaz.