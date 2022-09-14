Günlük hayatımız içerisinde yaşadığımız olaylar bilinçaltımıza yer edebilir. Bilinçaltına yerleşen bu olaylar, zihnimizin savunmasız ev kontrol edilemez olduğu uyku halinde rüya olarak karşımıza çıkar. Bazı durumlarda ise görülen rüyaların neden meydana geldiği anlaşılamaz ancak anlamı merak edilir. Rüyada balık görmek de bunlardan biridir. Genel olarak şans ve bereket olarak tanımlanan balık, rüya alimleri tarafından da rüya sahibinin kısmetinin açılacağına işaret eder. Peki, rüyada balık görmenin anlamı nedir?

Rüyada Balık Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüya sahibinin, rüyada balık görmesi olumludur. Bu kişinin gerçek hayatında şansının ve kısmetinin açılacağına işaret edilir. Rüyada balık görmek neye işarettir? Sorusunun en genel cevabı kısmettir. Rüyada balık gören kişi uzun zamandır hayalini kurduğu konularda başarıya kavuşacak ve istediklerini elde edecek şeklinde yorumlar yapılır. Eğer kişiler balığı denizde görüyorsa bu zenginliğe ve sıkıntıların ortadan kalkacağına işaret eder.

Rüyada Balık Tutmak

Kişinin rüyasında balık tuttuğunu ya da tutan kişileri görmesi, hedeflediği işlerde başarı yakalayacağına ve kısmetinin açılacağına işaret eder. Rüyada balık tutmak mal ve mülk açısından refaha kavuşulacağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Balık Yemek

Kişiler balığı rüyalarında tutarken ya da temizlerken görebileceği gibi yerken de görebilir. Rüyada balık yemek de görmek kadar hayırlı bir rüyadır. Rüyasında balık yediğini gören kişi eğer bekarsa evlilik yoluna gireceğine rivayet edilir. Bunun yanı sıra rüya sahibinin yaşadığı maddi sıkıntılardan uzaklaşarak helal kazançla zenginlik ve bolluğa erişeceğine işaret eder. Evli kişiler rüyalarında balık görüyorsa zenginlik ve refahın yanı sıra çocuk sahibi olmayı da müjdeler.

Rüyada Balık Almak

Rüyada balık görmek genel olarak kısmet ve şansa yorulur. Rüyada kişinin balık aldığını görmesi ise gönül ilişkileri konusunda daha meraklı olacağı bir döneme işaret eder. Bu rüyanın sahibinin duygusal açıdan ilişki yaşama isteği olacağı ve bunun da hayırlı bir şekilde sonuçlanacağı şeklinde yorumlar yapılır.

Rüyada Balık Sürüsü Görmek

Rüyada tek bir balık görmek bile başarı ve kısmeti nitelerken balık sürüsü görmek bu kısmetin daha fazla olacağına işaret eder. Rüya sahibi balık sürüsü görüyorsa bu iş yaşamında yeni bir girişiminin olacağına işarettir. Aynı zamanda bir ortaklık girişiminin olacağı şeklinde de yorumlanır. Rüyada balık sürüsü gören kişinin hem ortalık yaptığı kişi ile iyi ilişkiler kuracağına hem de işinin başarılı olacağına delalet edilir. Rüyada balık sürüsündeki balık sayısı ne kadar fazla olursa bu rüya sahibinin kısmet ve şansının o kadar fazla açılacağına işarettir.

Rüyada Balık Temizlemek

Balık temizlemek gerçek hayatta zor ve yorucu bir işlemdir. Ancak rüyada kişinin kendini balık temizlerken görmesi oldukça hayırlıdır. Bu rüya sahibinin mal ve mülkün artacağına ve ganimet elde edeceğine işaret eder. Rüyada balık temizlemek aynı zamanda kişinin hayatındaki olumsuzlukların son bularak şansının açılacağına da işarettir. Eğer rüya sahibi rüyasında büyük bir balığı tek başına temizliyorsa bu kendisine fayda dokunacak gelişmelerin olacağına işaret eder. Rüya sahibinin çevresindeki kişilere faydası dokunacağı anlamını da taşır.