Saadet Partisi 27 Ocak'ta adaylarını tanıtacak

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin yerel seçim kampanyasının konsepti, sloganı, müziği ve seçim beyannamesi ile adayların tamamına yakınının tanıtılacağı program, 27 Ocak Pazar günü ATO Congresium'da düzenlenecek.

Saadet Partisi, seçimde vatandaşlara sunacağı vaatlerini de 27 Ocak'taki toplantıda duyuracak.

Öte yandan, Saadet Partisince, aday ve kampanya tanıtım programı için sosyal medya üzerinden bir video yayımlandı. Askıda bulunan bir ceket görselinin yer aldığı videoda, "Alıştırıldığınız bütün ceketleri unutun, yepyeni bir yaklaşıma hazır olun." ifadesi kullanıldı.