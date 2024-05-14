Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şaban Ataş 52 gündür kayıptı! Eski eşi Emine Karabulut cinayeti itiraf etti

        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!

        Muğla'da, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın, bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Karabulut, beraber programa katıldığı Burhanettin Öztürk'ün, eski eşi Şaban Ataş'ı, evde çıkan tartışmada iple boğarak öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Tarif edilen yerde Ataş'ın cesedini bulan polis, cinayetle ilgili olarak Emine Karabulut ile birlikte Burhanettin Öztürk ve 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 07:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş (52), geçen 22 Mart'ta ortadan kayboldu.

        POLİSE KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

        DHA'da yer alan habere göre yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu.

        ESKİ EŞİ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

        Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut (44) çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

        "BURHANETTİN, ŞABAN'I İPLE BOĞDU"

        Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

        CESEDİN ÜZERİNİ TAŞLARLA KAPATMIŞ

        Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkiine gittiğinde üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı.

        CANSIZ BEDEN ATAŞ'A AİT ÇIKTI

        Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Ataş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şaban Ataş
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        ABD: Gazze'de soykırım yok
        ABD: Gazze'de soykırım yok
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        'Sahte engelli raporu' operasyonu: 170 şüpheliye adli işlem
        'Sahte engelli raporu' operasyonu: 170 şüpheliye adli işlem
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        32 yıldır kaybolan kızını arıyor
        32 yıldır kaybolan kızını arıyor
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Sözleşmeli öğretmen mülakat puanında değişiklik
        Sözleşmeli öğretmen mülakat puanında değişiklik
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama