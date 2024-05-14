Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş (52), geçen 22 Mart'ta ortadan kayboldu.

POLİSE KAYIP İHBARINDA BULUNULDU DHA'da yer alan habere göre yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu.

ESKİ EŞİ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut (44) çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

"BURHANETTİN, ŞABAN'I İPLE BOĞDU" Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

CESEDİN ÜZERİNİ TAŞLARLA KAPATMIŞ Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkiine gittiğinde üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı.