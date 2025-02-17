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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Sabancı, Google ile birlikte kuantum bilişim şirketi Quera'ya yatırım yaptı - Teknoloji Haberleri

        Sabancı, Google ile birlikte kuantum bilişim şirketi Quera'ya yatırım yaptı

        Dijitaldeki yol haritasını, "geleceğin yıkıcı teknolojilerinin geliştiricisi olma" vizyonuyla şekillendiren Sabancı Holding, kurumsal girişim sermayesi fonu Sabancı Ventures aracılığıyla, ABD merkezli Quera şirketine yatırım yaptı. Teknoloji dünyasında, geleceği dönüştürme gücü en yüksek iş kolları arasında gösterilen kuantum bilişim alanında faaliyet gösteren Quera, kendi sektörünün lider şirketleri arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 11:48 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:48
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        Sabancı, Google ile birlikte kuantum bilişim şirketi Quera'ya yatırım
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        Harvard ve MIT’deki dünyaca bilinen akademisyen ve bilim insanları tarafından kurulan Quera, aynı zamanda dünyanın herkese açık en büyük kuantum bilgisayarının da işletmecisi konumunda bulunuyor. Çıktığı son yatırım turunda, dünya devlerinin büyük ilgisini çeken Quera, 230 milyon dolarlık bir finansman elde etti. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google’ın liderlik ettiği yatırım turuna, Sabancı Ventures’ın yanı sıra, SoftBank Vision Fund 2 ve Valor Equity Partners gibi önemli yeni yatırımcılar da katıldı.

        "SABANCI VENTURES ARACILIĞIYLA YATIRIM YAPTIĞIMIZ ŞİRKET SAYISINI 15’E YÜKSELTTİK"

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, “Değişen dünya ekonomisine hızlı uyum sağlayan, kendini sürekli yenileyen, büyüyen ve güçlenen bir Sabancı Topluluğu yaratma vizyonumuz kapsamında, stratejimizin önemli parçalarından biri de geleceğin şirketlerine yatırım yaparak, ‘yeni ekonomi’ odaklı büyüme stratejimizi desteklemek. 2020 yılında Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu olarak kurulan Sabancı Ventures ile stratejik odak alanlarımızda belli bir aşamaya gelmiş olan şirketlere azınlık yatırımlar yapıyoruz. Burada amacımız hem yatırım yaptığımız girişimlerin büyümesine katkı sağlamak hem de mevcut şirketlerimizin geleceğin yıkıcı teknolojilerine erişimini sağlamak. Quera'ya yaptığımız yatırım da, bu vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Quera ile birlikte, bugüne kadar Sabancı Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız şirket sayısını 15’e yükselttik. Bundan sonra da, Topluluk Vaadimize ve vizyonumuza katkı sağlayacağına inandığımız, stratejimizle uyumlu yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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