Kripto para piyasası satış dalgasıyla boğuşurken en büyük sabit coinlerden birisinde yaşanan çalkantılar da baskı oluşturuyor.

Sabit coinler dolar veya altın gibi rezerv varlıklara endeksli kripto paralardır. Çoğu platformda dolar bazında yapılan işlemlerde bu paralar kullanılır. Dolayısıyla dolara endeksi sabit coinlerin hedefi her zaman 1 dolar civarında bir değere sahip olmaktır.

Ancak piyasa değeri bakımından en büyük sabit coinlerden birisi olan TerraUSD (UST) sabaha karşı 3.30 civarında Bitcoin 30.000 doların altını test ederken aynı dakikalarda gelen yoğun satış baskısına dayanamayarak 0.68 dolara kadar geriledi. UST'nin toplam piyasa değeri de 5.9 milyar dolarlık erimeyle 12.8 milyar dolara düştü.

0.92 DOLARA GERİ GELDİ

Ardından UST yeniden yükselişe geçti. Bugün TSİ 16.15 itibarıyla 0.92 dolara çıktı. TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon'un başında bulunduğu ve UST'nin bir anlamda merkez bankası gibi hareket eden Luna Foundation Guard sabit coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için 750 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Ancak UST henüz istenen seviyeye çıkamadı.

ARZ-TALEP DENGESİ KURMAYA ÇALIŞIYOR

2018 yılında Singapur merkezli Terreform Labs tarafından yaratılan UST algoritmik sabit coin olarak tanımlanıyor. UST'yi diğer sabit coinler gibi bir rezerv para desteklemiyor. Bunun yerine 1 UST mint edilmesi için 1 dolar değerinde kripto parası LUNA'nın yakılması gerekiyor. Algoritma arz-talep dengesini kurarak paranın değerini 1 dolarda tutmayı hedefliyor.

UST'de bunlar yaşanırken Terra ağının kripto parası LUNA da son 24 saat içerisinde önce 60 dolardan 24 dolara geriledi. Ardından 32 dolara yükseldi. Son toparlanmaya rağmen LUNA'da günlük kayıp yüzde 46'yı aştı.

15 GÜN ÖNCE UYARDI

Bu arada kripto para platformu FTX'in Kurucusu ve 24 milyar dolarlık servetiyle kripto para dünyasının en zengin 2. ismi olan Sam Bankman-Fried'in geçen ay verdiği bir röportajda bugün yaşananlar konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı

Sam Bankman-Fried 25 Nisan'da yayımlanan bir Bloomberg podcastinde UST hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine "Volatil varlıklar tarafından desteklenen bir sabit coinden bahsediyoruz. Piyasada büyük bir hareket yaşadığında ne olacak? Ne olacağını biliyorsunuz" cevabını vermişti.

Bankman-Fried'in tam olarak neden bahsettiğini UST'de bugün yaşanan hareket sonrası yatırımcılar yaşayarak görmüş oldu.