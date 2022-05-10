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Bitcoin sabaha karşı 10 ayın ardından kısa süreliğine ilk kez 30.000 doların altını gördü. 29.944 dolara kadar gerileyen Bitcoin buradan gelen tepki alımlarıyla sabah saatlerinde yeniden 31.000 doların üzerine tırmandı.

Bitcoin son 1 haftada yüzde 17.5, 2022 genelinde ise yüzde 33.2 değer kaybederken kripto para karşıtlığıyla tanınan ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff 30.000 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti.

Schiff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30.000 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi durumunda Bitcoin'in 'büyük ihtimalle' 10.000 doların altına gerileyeceğini belirtti.

'ZAYIF ETHEREUM İHTİMALİ ARTIRIYOR'

Ethereum'un 2.400 dolarlık desteği kırdığına dikkat çeken Schiff "Ethereum'un 1.800 doları test etmesi muhtemel. Eğer Ethereum 1.800 doları test ederse Bitcoin'in 30.000 doların fazlasıyla altına inmeme ihtimali yok. Böyle bir düşüş beraberinde çöküşü getireceği için Ethereum'daki zayıflık Bitcoin'in çöküşünü yüksek ihtimalli bir sonuç haline getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Ethereum, Bitcoin'in 30.000 doların altını gördüğü dakikalarda 2.204 dolara kadar geriledi. Erdından 3.390 dolara tırmandı. Ethereum 2022'de şu ana kadar yatırımcısına yüzde 36 kaybettirdi.

ALTIN TAVSİYE ETTİ

Peter Schiff bunun yanında Fed'in faiz artırımlarının resesyona yol açıp enflasyonu düşürmeyeceğini belirterek "Yatırımcılar bunu farkettiği altın yükselecek" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in şişirdiği eknoomik balon hakkında bir fikri olmadığını belirten Schiff "12 yılıdır para bedavaydı ve Wall Street'te daha önce yapılmamış büyük hatalar yapıldı. Enflasyonla mücadele yeni bir finansal krize yol açacak" ifadelerini kullandı.