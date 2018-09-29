Sadağı Kanyonu sonbaharda doğa tutkunlarını bekliyor
29.09.2018 - 10:11 | Güncelleme: AA
Bursa'nın Orhaneli ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 1,7 kilometrelik yürüyüş parkuruyla son dönemlerde daha fazla ilgi gören Sağdağı Kanyonu, her mevsim ziyaretçi ağırlıyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki "Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı", sarp kayalıkları, sıcak su kaynağı, kaya hamamı ve şelalesiyle her yıl binlerce kişi tarafından geziliyor.
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AA'nın haberine göre Roma İmparatoru Hadrianus'un (milattan sonra 117-138) avlak olarak kullanmak üzere kurduğu ilçede yer alan kanyon, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarından ilgi görüyor.
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İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki kanyonda, tahta merdivenleri aşıp bendin üzerine çıkan ziyaretçileri, yüksekliği 70 metreyi bulan kayalar karşılıyor.
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Özellikle hafta sonlarını huzurlu bir ortamda geçirmek ve spor yapmak için bölgeye gelenler, Uludağ'ın temiz havası, sarı ve yeşilin tonlarıyla bürünen doğanın keyfini çıkarıyor.
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Yaklaşık 1,7 kilometrelik yürüyüş parkuru bulunan kanyon, farklı renklerle eşsiz güzelliğe büründüğü sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor.
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Turistik mekan, "Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı Ekoturistlerle Buluşuyor" projesi kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) finansmanıyla tanıtım merkezi binası, 6 kameriye, 4 ahşap köprü, biyolojik çalışma merkezi ve merdiven yaptırılarak güvenli hale geldi.
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"CENNETİ GÖRMEK İÇİN ÖLMEK GEREKMİYOR"
Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, yaptığı açıklamada, kanyonu, "dünyanın sekizinci harikası" olarak tanımladıklarını belirterek özellikle son 5 yılda kanyona ciddi yatırımlar yaptıklarını ve bunun meyvelerini ziyaretçi sayısının artmasıyla aldıklarını anlattı.
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Çok kanyon gördüğünü ama yeşilin, suyun ve kayanın bu kadar çeşitliliği olan, özel balığı bulunan böyle bir kanyonla karşılaşmadığını ifade eden Tatlıoğlu, deresi, ağaçları ve büyük kayalarıyla bu güzelliğin çok az yerde olduğunu belirtti.
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"SONBAHARDA AYRI GÜZEL"
Tatlıoğlu, kanyon için bir slogan belirlediklerini dile getirerek şunları söyledi:
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"Kanyona doğa tutkunlarını, 'Cenneti görmek için ölmeniz şart değil dünyadaki cenneti size gösterelim' sloganıyla çağırıyoruz. Her geçen yıl çağrımıza kulak verenlerin sayısı artıyor. Birkaç yıl önce 100 bine ulaşmayı hedeflerken şimdi bu rakamın çok üzerine çıktık."
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"Buranın doğası, ziyarete gelenleri kendi içine doğru çekiyor. Buraya gelenler gitmek istemiyor adeta doğanın içinde kendini kaybediyor. Yaklaşık 7-8 yıldır buraya bir şeyler yapabilme gayretinde olduk. 3-4 yıl önce de Bursa Valiliğinin öncülüğünde buraya sahip çıkıldı. Daha sonra buraya o zamanki Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü destek verdi."
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Tatlıoğlu, "Çok güzel bir doğa, oksijeni bol. Dünyada bir tek burada yaşayan bir balık çeşidi var. Burada canlıları ve hayvan türlerini fotokapanlarla tespit etmeye çalıştık. Çok çeşitli yabani hayvanlarımızın olduğu bir yer burası." dedi.
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Özellikle yaz dönemlerinde hafta sonlarında günlük 2 binden fazla kişinin geldiğini kaydeden Tatlıoğlu, "Burası sonbaharda da ayrı bir güzel oluyor. Sarısı, yeşili, mavisi kısacası renklerin her tonu var burada. Sonbaharın ayrı biz güzelliği var. Herkesi davet ediyorum. Burası her mevsim güzel ama sonbaharda ayrı bir güzel." diye konuştu.
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