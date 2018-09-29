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Çok kanyon gördüğünü ama yeşilin, suyun ve kayanın bu kadar çeşitliliği olan, özel balığı bulunan böyle bir kanyonla karşılaşmadığını ifade eden Tatlıoğlu, deresi, ağaçları ve büyük kayalarıyla bu güzelliğin çok az yerde olduğunu belirtti.