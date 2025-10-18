Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Ligin yenilgisiz ekiplerinden lider Galatasaray, Başakşehir deplasmanına çıkıyor… on 6 müsabakada 16 gol bulan Okan Buruk'un öğrencileri, rakibini devirip Başakşehir'e karşı serisini 7 maça çıkarmak istiyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 18:50 Güncelleme: 18.10.2025 - 18:56
        STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov.

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor.

        Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.

        Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.

