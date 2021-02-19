Sadakataşı Derneği, Malili mültecilere kurban eti dağıttı

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun sınır bölgelerinde silahlı gruplar arasında gerçekleşen çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalırken, 500 bin civarında Mali vatandaşı çatışmalar nedeniyle komşu ülke Burkina Faso'ya göç etti.

Ülkede bulunan boş araziler ve kamplarda yaşayan mülteciler su, gıda, eğitim ve sağlık gibi en temel insani haklarından mahrum şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği ekipleri, 1500 Malili mültecinin yaşamlarını sürdürdüğü Madina'da kurban eti dağıttı. Dernek, bölgede zor şartlar altında yaşayan mülteciler için ilerleyen günlerde gıda ve temiz su dağıtımları da gerçekleştirecek.

Ayrıca, dernek ekibi ve bölge halkının katılımıyla Burkina Faso'nun Namissiguima kentinde 110 metrekare alan üzerine projelendirilen ve 200 kişinin ibadet edebildiği Hacı Veysel, Nimet Yıldız Camisi'nin açılışı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Mali, Nijer ve Burkina Faso sınırında etnik temele dayanan çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğünü ifade etti.

Zor durumda hayatlarını sürdüren mültecilere Burkina Faso'da bulunan dernek ekibi tarafından kurban eti ulaştırıldığını bildiren Özdal, mülteciler için başta su ve gıda olmak üzere birçok alanda yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.