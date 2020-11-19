Sadakatsiz 7. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Burak Sergen'in yer aldığı dizi yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları diziseverlerle buluşuyor. Son bölümde, Asya, Volkan ve Derin'e resmen savaş ilan ediyor. Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 7. son bölüm ile ilgili merak edilenler...

SADAKATSİZ 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor! Asya'nın ailesinin geçirdiği kazadaki sis perdesi Volkan'ın açacağı velayet davasında etkili olacak mı? Asya bu hamleye nasıl tepki verecek?

Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.