'Bugün kötülük kaybetti' 0:00 / 0:00

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SHOW TV’nin BKM imzalı büyük ilgi gören dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yarın akşam ekrana gelecek heyecan dolu yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı. Sahnede 'Sadi Payaslı’nın gençlere iyilik ve kötülük üzerine anlattığı hikaye dikkat çekiyor. 'Mert', 'Zülfikar', 'Can' ile onların kavgalı olduğu Araz ve ekibini bir araya getiren 'Sadi Payaslı’nın vereceği ders herkese örnek olacak.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 10'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sünnet düğünündeki herkes 'Sadi’nin zeybek oynayışını konuşurken bir anda ortadan kaybolan 'Sadi' bir çatıda Kırdarların adamıyla yüzleşir. 'Melek', mahkemenin istediği fiziksel test için 'Celal' ve annesiyle hastaneye gider. Muayenede 'Celal’in yürüdüğü ispat edilecek diye bekleyen 'Melek' doktorun raporuyla neye uğradığını şaşırır. 'Mehmet’in geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla pilav satmaya çıkan 'Can', Arazlarla karşılaşır. İkili arasında yaşanan restleşmeye 'Sadi Payaslı’nın müdahil olması olayı hiç tahmin edilmeyen bir noktaya taşır. 'Derya', 'Songül’ün istediği raporu vermek için okula uğrar. Ama okula geldiği sırada 'Sadi' ve 'Mert' arasındaki konuşmaya kulak misafiri olması 'Sadi’yi zor durumda bırakır. 'Gizem’in annesi 'Türkan', 'Rıza' ve küçük kızının evinde işe girer. 'Rıza' kızına çok düşkün bir babadır. 'Türkan', bu sırada 'Gizem’den habersiz onun hayatıyla ilgili kararlar almaya başlar. Üstüne plaka geçirildiğini öğrenen 'Osman Baba' soluğu trafik şubede alır ve ona yardımcı olma görevi Songül’e verilir. Kırdarlar ve 'Osman Baba’nın birlikte hareket etmeye başladığını öğrenen 'Sadi' ise 'Songül’ü korumak için 'Osman Baba’nın karşısına çıkar.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.