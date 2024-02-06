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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Sadık Ahmet' gösterimden kaldırılacak

        'Sadık Ahmet' gösterimden kaldırılacak

        Gösterime 2 Şubat Cuma günü giren 'Sadık Ahmet' adlı sinema filmi 9 Şubat Cuma'dan itibaren gösterimden kaldırılacak. Filmin yapım şirketi, bu konuda bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:59
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        'Sadık Ahmet' açıklaması
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        Gösterime cuma günü giren 'Sadık Ahmet' adlı sinema filmi cuma gününden itibaren gösterimden kaldırılacak. TRT ortak yapımı filmin yapım şirketi MCG Film, bu konuda bir açıklama yaparak gösteriminin sadece bir hafta olacak olması hakkında şunlar belirtildi; "Aşağıdaki duyuru bildirisinde de belirtildiği gibi filmimiz bir hafta süreyle vizyonda kalacak olup 9 Şubat tarihinde vizyondan kalkacaktır. Filmimiz bir hafta vizyonda kalacağı için bu bir haftalık süreç boyunca gerçekleşen seyirci sayıları bir sonraki uzun vizyon sürecindeki izleyici sayılarına dahil edilerek paylaşılacaktır.

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        Hakan Yonat'ın yönettiği filmde başrolleri; Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Taner Rumeli ve Renan Bilek paylaştı. Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı Doktor Sadık Ahmet’in verdiği mücadele anlatıldığı filmin senaryosun Mert Dikmen yazdı.

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        #Sadık ahmet

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