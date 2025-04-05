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        Haberler Magazin Sadri Alışık, 100 yaşında - Magazin haberleri

        Sadri Alışık, 100 yaşında

        Sadri Alışık, doğumunun 100'üncü yılında kabri başında düzenlenen törenle yâd edildi. Kerem Alışık, babası için; "Sesi, selamı güzel, her haliyle nev-i şahsına münhasır özel bir adamdı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:49
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        Oyuncu, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, doğumunun 100'üncü yılında kabri başında düzenlenen törenle yâd edildi. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene, usta sanatçının oğlu oyuncu Kerem Alışık ile torunu Sadri Alışık'ın yanı sıra aile yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

        Kur'an-ı Kerim'in okunup duaların edildiği törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kerem Alışık, babasına hala büyük bir özlem duyduğunu söyledi.

        Sadri Alışık'ın bir asırlık onur olduğunu dile getiren Kerem Alışık; "O, 100 yıl önce gözlerini İstanbul'a açmış bir çocuktu. Sinemanın, sahnenin, hayatın, kaldırımların kenarına hepimiz için biraz hüzün, biraz kahkaha, biraz efkar biraz neşe, biraz da mahzun bir gülüş sakladı. Sadri Alışık, aklımıza uğramadan yüreğimize giden bir insandı. Başka bir dile çevrilmesi tercüme edilmesi çok zordu. Sesi, selamı güzel, her haliyle nev-i şahsına münhasır özel bir adamdı" ifadelerini kullandı.

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        Kerem Alışık, usta sanatçın İstanbul ile özdeşleştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: Gönlü İstanbul'du, gönlü boldu. Ne kadar İstanbul varsa hepsinde kabuldü. Onun dünyaya gelişinin üzerinden 100 yıl geçti. Gözleri hala umutlu bir film karesinde, gülüşü ülkemizin tüm sokaklarında. Şapkası her an her zaman başımızda. Sinemanın ve tiyatronun ebedi yolcusu, kalbimizin tam ortasına öbek öbek güller bıraktı ve sonsuz bir yolculuğa çıktı. 100'üncü doğum günü kutlu olsun.

        Sadri Alışık - Çolpan İlhan

        Törende, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Konservatuvarından mezun olan Şevval Diyartepe, Sadri Alışık için yazdığı mektubu okudu. Diyartepe, usta oyuncaya duyduğu özlemi dile getirdiği mektubunda şu ifadelere yer verdi: Sadri Alışık'ın bir oyuncudan fazlası olduğunu biliyoruz. Bizler bir oyuncudan fazlası olmaya, yaşadığı toplumun sorunlarına kulak asmaya, gol olmasak da denemeye, iyi insan olmak için uğraşmaya, dünyada inanacak sağlam şeyler bulmaya, her sene sizi anmaya ve size minnettar olmaya devam edeceğiz. Her şey için teşekkür ederiz.

        Çolpan İlhan - Kerem Alışık - Sadri Alışık

        Türk sinemasında 'Turist Ömer' tiplemesiyle fenomenleşen, 184 filmde rol alan Sadri Alışık, 'Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. Rol aldığı son film olan, Yavuz Özkan'ın yönettiği 'Yengeç Sepeti'ndeki rolüyle de 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Alışık, 18 Mart 1995'te hayata gözlerini yumdu.

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        #Sadri Alışık 100 yaşında
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