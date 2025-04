Sadri Alışık, 100 yaşında

Oyuncu, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, doğumunun 100'üncü yılında kabri başında düzenlenen törenle yâd edildi. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene, usta sanatçının oğlu oyuncu Kerem Alışık ile torunu Sadri Alışık'ın yanı sıra aile yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunup duaların edildiği törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kerem Alışık, babasına hala büyük bir özlem duyduğunu söyledi.

Sadri Alışık'ın bir asırlık onur olduğunu dile getiren Kerem Alışık; "O, 100 yıl önce gözlerini İstanbul'a açmış bir çocuktu. Sinemanın, sahnenin, hayatın, kaldırımların kenarına hepimiz için biraz hüzün, biraz kahkaha, biraz efkar biraz neşe, biraz da mahzun bir gülüş sakladı. Sadri Alışık, aklımıza uğramadan yüreğimize giden bir insandı. Başka bir dile çevrilmesi tercüme edilmesi çok zordu. Sesi, selamı güzel, her haliyle nev-i şahsına münhasır özel bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Kerem Alışık, usta sanatçın İstanbul ile özdeşleştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: Gönlü İstanbul'du, gönlü boldu. Ne kadar İstanbul varsa hepsinde kabuldü. Onun dünyaya gelişinin üzerinden 100 yıl geçti. Gözleri hala umutlu bir film karesinde, gülüşü ülkemizin tüm sokaklarında. Şapkası her an her zaman başımızda. Sinemanın ve tiyatronun ebedi yolcusu, kalbimizin tam ortasına öbek öbek güller bıraktı ve sonsuz bir yolculuğa çıktı. 100'üncü doğum günü kutlu olsun.