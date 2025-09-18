Safi Arpaguş kimdir? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un hayatı ve kariyeri Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Daha önce İstanbul İl Müftüsü olarak görev yapan Safi Arpaguş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Atama kararının ardından, "Safi Arpaguş kimdir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un hayatı ve kariyeri...

Habertürk Giriş: 18.09.2025 - 00:57 Güncelleme: 18.09.2025 - 00:57 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL