Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen son bilgilere göre yurdumuzda hafta sonu da yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken yarın, Marmara'nın doğusu, İç Batı Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda sağanak yağış tahmin ediliyor.

BAŞKENT'TE SAĞANAK BEKLENİYOR

Cumartesi günü Başkent'in yağmurlu 25, İstanbul'un parçalı bulutlu 25, İzmir'in az bulutlu ve açık 27, Antalya'nın ise az bulutlu ve açık 22 derece olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ YURT GENELİ AÇIK

Pazar günü ise yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Başkent ve İstanbul 26 derece az bulutlu açık, İzmir 30 derece az bulutlu açık ve Antalya'da az bulutlu açık bir havanın yanı sıra 30 derecelik bir sıcaklık bekleniyor.

Pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz'de ise güçlü sağanak olması tahmin ediliyor.