Sağanak sonrası obruğa benzer çukur!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen çökmeyle oluşan 4 metre genişliğe sahip devasa çukur, vatandaşlarda merak uyandırdı.

İHA'nın haberine göre Hatay’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli yağış sonrası Dörtyol ilçesi Amanos Dağı eteklerindeki asfalt yolun kenarında çökme meydana geldi.

"SÜRÜCÜLERE UYARIDA BULUNDUK"

Amanos dağlarında keşif ve geziler yaptıklarını belirten doğa tutkunu Nazım Sönmez, oluşan çukurun tehlike arz ettiğini belirterek, “Yağmurlu bir havada Amanos dağlarında gezi yaparken yolun altına doğru ilerleyen kendiliğinden oluştuğunu düşündüğümüz derin bir çökme ile karşılaştık. İçerisine girdiğimizde bir mağara mı yoksa geçmiş yıllarda bölgede yapılan maden arama çalışmasına bağlı bir çökme mi anlayamadık. Ancak oluşan çukur günde yüzlerce aracın geçtiği asfalt yolun altında olması nedeniyle tehlike arz ediyor. Bizler elimizden geldiğince yoldan geçen sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Yetkili birimlerimizin burada inceleme yapmaları ve gerekli önlemleri almalarını istiyoruz” dedi.