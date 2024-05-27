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        Sağanak sonrası obruğa benzer çukur!

        Hatay'da şiddetli sağanak sonrası 4 metre genişliğinde obruğa benzer bir çukur meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:32
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        Sağanak sonrası obruğa benzer çukur!
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen çökmeyle oluşan 4 metre genişliğe sahip devasa çukur, vatandaşlarda merak uyandırdı.

        İHA'nın haberine göre Hatay’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli yağış sonrası Dörtyol ilçesi Amanos Dağı eteklerindeki asfalt yolun kenarında çökme meydana geldi.

        DERİNLİĞİ 8 METRE

        Kuzuculu - Üçkoz yayla yolu Karapüren mevkiinden geçen asfalt yolda çökmeyle birlikte yaklaşık 8 metre derinliğinde iç kısmı 4 metre genişliğe sahip olan devasa çukur oluştu. Kendiliğinden ortaya çıkan çukur, doğa tutkunu Nazım Sönmez tarafından fark edildi. Yol kenarında olması sebebiyle tehlike arz eden çukur merak uyandırdı.

        "SÜRÜCÜLERE UYARIDA BULUNDUK"

        Amanos dağlarında keşif ve geziler yaptıklarını belirten doğa tutkunu Nazım Sönmez, oluşan çukurun tehlike arz ettiğini belirterek, “Yağmurlu bir havada Amanos dağlarında gezi yaparken yolun altına doğru ilerleyen kendiliğinden oluştuğunu düşündüğümüz derin bir çökme ile karşılaştık. İçerisine girdiğimizde bir mağara mı yoksa geçmiş yıllarda bölgede yapılan maden arama çalışmasına bağlı bir çökme mi anlayamadık. Ancak oluşan çukur günde yüzlerce aracın geçtiği asfalt yolun altında olması nedeniyle tehlike arz ediyor. Bizler elimizden geldiğince yoldan geçen sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Yetkili birimlerimizin burada inceleme yapmaları ve gerekli önlemleri almalarını istiyoruz” dedi.

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