Vitaminler, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan organik bileşiklerdir ve insan vücudu tarafından yeterli miktarda üretilemediği için dışarıdan alınmaları gerekmektedir. Peki sağlığımızı korumak için aldığımız bu vitaminler neden harflerle kodlanmıştır?

Vitaminlerin keşfi, insan sağlığını korumak için gerekli besin maddeleri üzerine yapılan araştırmalarla başlamıştır. 1800’lü yılların sonlarında bilim insanları, protein, yağ, şeker ve nişasta gibi temel besin maddelerinin yanı sıra bazı minerallerin de önemli olduğunu kabul ediyordu. Ancak, bazı hastalıkların nedenleri hâlâ bilinmiyordu.

İLK VİTAMİNLERİN KEŞFİ

Amerikalı biyokimyacı Elmer V. McCollum, 1913 yılında, süt yağında bulunan bir maddenin hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağladığını keşfetti. Bu madde, günümüzde A vitamini olarak bilinir. McCollum ayrıca, suda çözünebilen başka bir maddeyi “suda çözünebilen faktör B” olarak adlandırmıştır. 1920 yılında ise Britanyalı biyokimyacı Jack C. Drummond, vitaminlerin adlandırılması konusunda önemli bir öneride bulunmuş ve bu isimlerin daha basit hale getirilmesini savunmuştur. Böylece, A, B, C, D, E vitaminlerine alfabetik sırayla isim verilmiş, ancak bu yöntem sonradan keşfedilen vitaminlere her zaman uygulanmamıştır. Örneğin, 1929'da keşfedilen K vitamini, işlevine dayanarak adlandırılmıştır.