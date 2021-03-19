Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:

Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs yeni hasta sayısı 21 bini de aştı! - Haberler
SAĞLIKKoronavirüste yeni vaka sayısı 21 bin 30
Gizemli hastalık 1 kişiyi öldürdü! 56 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
SAĞLIKNijerya'da gizemli hastalık 1 kişiyi öldürdü! 56 kişi ...
Sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanın önerisi - Haberler
SAĞLIKSağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla ...
BioNTech aşısının testlerine başlandı - Haberler
SAĞLIKBioNTech aşısının testlerine başlandı
Tükenmişliğe karşı etkili 10 besin - Haberler
SAĞLIKTükenmişliğe karşı etkili 10 besin
Uykuda farkındalık yaratacaklar
SAĞLIKUykuda farkındalık yaratacaklar
İLK KEZ ERKEKLER... CoronaVac ile ilgili dikkat çeken detay! - Haberler
SAĞLIKCoronaVac ile ilgili dikkat çeken detay!
Koronavirüs belirtileri gün gün! Covid-19 ilk belirtileri nelerdir?
SAĞLIKİşte Koronavirüs belirtileri...
GURUR! Son dakika: Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Alman Devlet Nişanı verildi - Haberler
SAĞLIKTürk mucitlere Alman Devlet Nişanı
19 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu