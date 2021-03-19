Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.
Bakan Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:
Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2021
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