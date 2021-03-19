Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:

Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız.