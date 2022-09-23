Atama ve kura açıklaması 0:00 / 0:00

Binlerce kişinin gözü kulağı bu haberdeydi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilan metni ve takvimi dün yayımlandı. BAŞVURULAR 23-29 EYLÜL ARASINDA Bakanlığımızın Personel Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınarak, KURA ÇEKİLİŞİ 18 EKİMDE yapılacak. Bu kura için açılan atanma talep başvuru sistemine 1.252’si Pratisyen Hekim, 304’ü Yan Dal Uzmanı olmak üzere 6.029 Uzman Hekim bildirimde bulunmuş, bildirimde bulunan hekim sayısı 7.281 ’e ulaşmıştır. Münhal yer planlama çalışması yapıldı. Gözler daha bugünden kura sonuçlarında." ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 23, 2022

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir