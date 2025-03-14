Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne sağlık alanında dünyaya örnek olacak bir gelişim gösterdiklerini belirten Memişoğlu, "8-10 hastanın kaldığı, tuvalet-banyosu olmayan koğuş sisteminden tek ve iki kişilik odalarda hizmet veren bir sağlık altyapısına geçtiklerini söyledi.

Nitelikli yatak kapasitesini 18 binden 183 bine çıkarttıklarını dile getiren Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleriyle sağlık altyapısını en üst seviyeye taşıdıklarını vurguladı.

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Memişoğlu, sağlık alanında yapılan hizmetlerle ilgili, "Bugün 1,5 milyon sağlık çalışanımızla 1549 hastanede hizmet veriyoruz. 2002 yılında 92 bin olan hekim sayımızı 222 bine çıkarttık. Geldiğimiz noktada, sadece bir günde 2 milyon 800 bin muayene, 18 binden fazla ameliyat ve 500 binden fazla görüntüleme gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Başta Kovid-19 salgını ve asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinde sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla sağlık sisteminin kapasitesini ve dayanıklılığını tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Memişoğlu, fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, deprem ve salgın felaketlerinde hayatını kaybeden tüm çalışanlara ve vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

"BEKLEYEN RANDEVU TALEBİNİ AZALTTIK"

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programının başarılı olması için gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını ifade ederek, "Bekleyen randevu talebini yüzde 72 oranında azalttık. 81 ilimizde 69 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz. Vatandaşlarımızın hastalanmadan sağlıklı kalmaları için aile hekimliği sistemimizi daha da etkin hale getiriyoruz. Bu şekilde 3 ayda 10 milyon 500 bin vatandaşımıza sağlık taraması gerçekleştirdik. 1,5 milyon vatandaşımıza ilk kez kronik hastalık tanısı koyduk ve izleme aldık." dedi.