Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman başlıyor, kadro-branş dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması için geri sayım başladı. Gözler 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu için ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 37 bin hekim dışı personel alımı iki aşamada gerçekleştirilecek. Bakanlık ilk etapta 19 bin, ikinci etapta ise 18 bin personel alımı yapacak. Adaylar merakla personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen sağlık çalışanlarının başvurular için bekleyişi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı iki aşamada yapılacak. 19 bin personel alımı için süreç Mayıs ayında tamamlanacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 bin personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih hakkında kouştu. Akabinde ise 19 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve kılavuzun yayımlanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, hangi kadro ve branşlara alım yapılacak? İşte son durum….
SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI 2 AŞAMADA YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan alıma ilişkin açıklama geldi. Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada gerçekleştirilecek.
İlk aşamada Mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. İkinci aşamada Eylül ayında 18 bin personel için ilana çıkılacak.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Toplamda 37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ihtiyacımız var, kadroları ilan edeceğiz. Pazartesi itibarıyla ÖSYM'ye yolluyoruz. Mayıs'ta 19 bin atama yapacağız. İkinci etapta Eylül ayında kalan 18 bin atama için ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."
19 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
İlk aşamada gerçekleştirilecek 19 bin personel alımı için başvuru kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte kadro ve branş dağılımı, başvuru şartları ve takvim de netlik kazanacak.
Başvurular KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımına ilişkin fikir oluştu.
Bakan Memişoğlu'nun açıklamasında göre; 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, çeşitli sağlık meslek grupları olacağını duyurdu.
Özellikle hemşirelik ve yardımcı sağlık hizmetleri branşlarında önemli sayıda alım yapılması bekleniyor.
Hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı ise ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz sonrasında belli olacak.