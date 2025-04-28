2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve kılavuzun yayımlanacağı tarih merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen sağlık çalışanlarının başvurular için bekleyişi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı iki aşamada yapılacak. 19 bin personel alımı için süreç Mayıs ayında tamamlanacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklaması ile 19 bin personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih netleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, hangi kadro ve branşlara alım yapılacak? İşte son durum….