        8 Ekim tarihinde başlayan Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları 13 Ekim'de sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi için gözünü bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin yapılacağı tarih...

        Giriş: 07.11.2025 - 23:36 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:36
        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asıl ve yedek adaylara ilişkin isim listesi yayımlanacak. Ankara'da düzenlenecek etkinlikte gerçekleşecek kura çekimi, canlı yayında noter huzurunda yapılacak. Peki, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

        İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

        Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının ardından asil olarak yerleştirme yapılan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi istenecek.

        Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.

        Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

        Bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecek.

