        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli mi, son durum ne?

        Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 kişi alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı karar kapsamında, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı boyunca toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini istihdam edecek. Kadroların büyük kısmını uzman tabipler oluşturacakken, bunun yanında 3.652 tabip ile çeşitli branşlarda sağlık çalışanı da göreve alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman belli olacak? İşte, sürece ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 08.11.2025 - 08:31
        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kadroların önemli kısmı uzman tabipler için ayrılırken; tabip, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri gibi çeşitli unvanlarda da istihdam sağlanacak. Peki, kadro dağılımı belli oldu mu, başvuru süreci ne zaman başlayacak?

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

        KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?

        Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

        Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.

