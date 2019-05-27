Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı müjdesi!

Sağlık Bakanlığınca, Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba´dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor."

Küba aşısı nedir?



Küba aşısı, immünoterapötik bir ajan. Racotumomab 3. ve 4. “küçük hücreli dışı” akciğer kanserinde etkili oluyor. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin yüzde 80-85 gibi büyük bir oranını oluşturuyor.