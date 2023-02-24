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Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Gönüllü sağlık personeli başvuruları

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından sağlık çalışanları deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, Afet bölgesinde gönüllü olarak çalışmak isteyen hekimlerin, hemşirelerin, tüm sağlık çalışanları için taleplerin iletilmesi adına başvuru formu oluşturulduğunu belirtti. İşte Ekip Portal Uygulaması ile gönüllü sağlık personeli başvuru ekranı...

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  • Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Gönüllü sağlık personeli başvurusu nasıl yapılır?

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem felakati sonrasında sağlık çalışanları deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem bölgesinden atanmak isteyenler sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı tayin başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, "Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Gönüllü sağlık personeli başvurusu nasıl yapılır?" İşte detaylar...
  • Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Gönüllü sağlık personeli başvurusu nasıl yapılır?

    SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki sağlık çalışanları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu arkadaşlarımızın görevlendirme ve tayin talep başvuruları personel bilgi sistemleri üzerinden alınacaktır.” dedi. Henüz tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.

     
  • Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Gönüllü sağlık personeli başvurusu nasıl yapılır?

    GÖNÜLLÜ SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sağlık Bakanı Koca, 2 depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kurulan Karacasu konteyner kentini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Koca Bölgede görevli sağlık çalışanları için gönüllülük, tayin ve görevlendirme konularında yeni düzenleme yaptıklarını belirterek, şunları söyledi;

     
  • Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Gönüllü sağlık personeli başvurusu nasıl yapılır?

    "Bu düzenlemede, öncelikli olarak, gönüllülüğü kolaylaştırıyor, bir sisteme kavuşturuyoruz. Afet bölgesinde gönüllü olarak çalışmak isteyen hekimlerin, hemşirelerin, tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bu taleplerini iletebilmesi için 'Ekip Portal Uygulaması' üzerinden başvuru formu oluşturulmuştur. Gönüllülük başvurularıyla ilgili il sağlık müdürlüğünce görüntülenebilecek, Bakanlığımızca ihtiyaç doğrultusunda görevlendirme yapılacak. Başvuracak tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

     
  • Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Gönüllü sağlık personeli başvurusu nasıl yapılır?

    GÖNÜLLÜ SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

    Afet bölgesine gönüllü sağlık çalışanı olmak isteyenlerin başvuru şartları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

     
  • Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Gönüllü sağlık personeli başvurusu nasıl yapılır?

    SAĞLIK ÇALIŞANI MAZERET ATAMALARI

    Öte yandan Bakan Koca bölgeden atanmak isteyen sağlık çalışanları için de tayin ve görevlendirmelerin başlayacaağını söyledi. Bakan Koca, "Bir diğer düzenlemeyi, görev yeri halen deprem bölgesi olup, başka bir ile atanmak isteyen sağlık çalışanlarının başvuruları için yaptık. Bu arkadaşlarımızın görevlendirme ve tayin talebi başvuruları 'Personel Bilgi Sistemi' üzerinden alınacaktır. Başımız eğilmeyecek, devlet ve millet gücüyle şehirler ayağa kalkacak" diye konuştu.

     
  • Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Gönüllü sağlık personeli başvurusu nasıl yapılır?

    EKİP PORTAL UYGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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