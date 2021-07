Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri

AA

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bayram süresince öncelikle Kovid-19 salgının yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlere uygun hareket edilmesi gerekiyor.

Bunun yanında, bayram süresince sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına özen gösterilmesi, özellikle kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek gibi kronik hastalığı olan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor.

Türkiye Beslenme Rehberi'ne göre, günlük tüketilebilecek et miktarının 5-6 adet ızgara köfte, bir el ayasından biraz fazla et veya bir büyük pirzolaya (100-120 gram) tekabül ettiği biliniyor. Bu nedenle, bayram süresince bu miktarın üzerine çıkılmaması öneriliyor.

Bayram günü, genellikle kesilen hayvanın eti birkaç saat içinde pişiriliyor ancak yeni kesilen hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yaratıyor. Bu da midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden oluyor. Bu nedenle, özellikle mide rahatsızlıkları çekenlerin eti 24 saat bekletmeden tüketmemesi öneriliyor.

- Kahvaltı öğünü atlanmamalı

Bayram sabahı kurban kesme telaşıyla bazı aileler kahvaltı yapmayı ihmal etse de kahvaltı öğününün atlanmaması da önem taşıyor.

Öte yandan, veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanların tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıkları bulaştırma riski bulunuyor. Bu nedenle, kurbanın veteriner kontrolünde ve uygun koşullarda kesilmesi önem taşıyor.

Etlerin C ve E grubu vitaminleri ile kalsiyumdan fakir olduğu için mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya yanında C vitamininden zengin sebze, salata veya taze sıkılmış meyve sularıyla tüketilmesi öneriliyor. Bu yöntem hem besin çeşitliliğini sağlıyor hem de sebzelerde bulunan C vitamini ile demirin emilimini artırıyor.

Bunun yanında, kurban etlerinin büyük parçalar halinde değil küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılması ve buzlukta veya derin dondurucuda saklanması gerekiyor. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabiliyor.

- Etlerin kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekiyor

Kurban Bayramı süresince Bakanlığın dikkat edilmesi konusunda uyardığı diğer başlıklar şöyle:

" - Etlerin mangal yapılacaksa kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir, kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır.

- Kurban Bayramı'nın geleneksel yemeği haline gelen kavurma, içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklenmeden kendi suyunda, kısık ateşte pişirilmelidir.

- Genel olarak sakatat tüketimi de artmaktadır ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır.

- Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir.

- Etlerin yanında rafine edilmiş pilav, makarna yerine bulgur, esmer pirinç; asitli, gazlı içecekler yerine de ayran, yoğurt, cacık tüketilmelidir.

- Günlük 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmelidir.

- Kilo kontrolünü sağlamak ve Kurban Bayramı boyunca zorlanan sindirim sistemimizi rahatlatmak amacıyla pandemi koşullarına dikkat ederek açık hava yürüyüşleri yapılabilir."