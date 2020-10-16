Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne YÖK Üstün Başarı Ödülü!

HABERTURK.COM

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Oktay ve tez danışmanı Prof. Dr. Fatma Nevin Çelebi’yi Üstün Başarı Ödülü’ne layık gördü.

Üniversitelerdeki bilimsel araştırmayla gerçekleştirilen çalışma, proje, tez ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl dördüncüsü verilen ‘YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verildi.

‘Bireysel Ödüller’ kapsamında, ‘Yılın Doktora Tez’ ödüllerini almaya hak kazanan akademisyenler, ‘hoca-talebe ilişkisine’ dikkati çekmek, bu konuya önem verildiğini göstermek amacıyla, ‘danışman hocalarıyla’ birlikte ödüllendirildi.

Sağlık Bilimleri Kategorisinde; ‘Dermal Yolla Uygulanan Flurbiprofen Nanosüspansiyonlarının Geliştirilmesi ve In Vitro-In Vivo Değerlendirilmesi’ konusunda yaptıkları doktora teziyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Oktay ve tez danışmanı Prof. Dr. Fatma Nevin Çelebi ödül almaya hak kazandı. Ödül kazanan doktora öğrencisi ve danışman hocalarına ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"‘YÖK Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülen öğretim üyemiz Ayşe Nur Oktay, tez danışmanı Prof. Dr. Fatma Nevin Çelebi ve ödüle layık görülen tüm bilim insanlarını başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak nitelikli akademisyen kadrosu oluşturma, uygun araştırma koşulları meydana getirme ve kaliteli öğrenci potansiyeline sahip olma çabamızın meyvelerini almanın mutluluğunu yaşıyorum.