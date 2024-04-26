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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Sağlık çalışanı iki kadın darp ve gasptan tutuklandı - Samsun haberleri

        Sağlık çalışanı iki kadın darp ve gasptan tutuklandı!

        Samsun'da sağlık çalışanı iki kadın, evlerine çağırdıkları kişiyi, 'darp ve gasp' ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:26
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        Sağlık çalışanı iki kadın darp ve gasptan tutuklandı!
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        Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde memur olarak çalışan F.A. (26) ve Gazi Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Ö.K. (29) adlı kadınlar, evlerine davet ettikleri tanımadıkları M.C.U. adlı kişiyi alıkoyup darp ederek banka hesabındaki yüklü miktardaki parayı kendi hesaplarına EFT yaptırdı.

        BANKA HESABINDAN PARA ÇEKTİLER İDDİASI

        İHA'da yer alan habere göre ayrıca kadınların banka kartı ile de M.C.U.'nun hesabından para çektikleri ileri sürüldü. M.C.U., polise şikayette bulundu.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Eşlerinden boşanmış olduğu öğrenilen birer çocuk annesi iki kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        SUÇLAMALARI REDDETTİLER

        Kadınlar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip borç para aldıklarını savundular.

        İKİ KADIN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        "Gasp, alıkoyma ve kasten yaralama" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen F.A. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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