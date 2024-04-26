Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde memur olarak çalışan F.A. (26) ve Gazi Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Ö.K. (29) adlı kadınlar, evlerine davet ettikleri tanımadıkları M.C.U. adlı kişiyi alıkoyup darp ederek banka hesabındaki yüklü miktardaki parayı kendi hesaplarına EFT yaptırdı.

BANKA HESABINDAN PARA ÇEKTİLER İDDİASI İHA'da yer alan habere göre ayrıca kadınların banka kartı ile de M.C.U.'nun hesabından para çektikleri ileri sürüldü. M.C.U., polise şikayette bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Eşlerinden boşanmış olduğu öğrenilen birer çocuk annesi iki kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. REKLAM

SUÇLAMALARI REDDETTİLER Kadınlar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip borç para aldıklarını savundular.