"Sağlık turizmi şu anda dip seviyelerde"

AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, pandemiyle Türkiye'nin sağlık altyapısının gücünün anlaşıldığını belirterek, "Türkiye'nin krize hazır ve insanlara hizmet etme noktasında ne kadar istekli olduğunu gördük." dedi.

Terziler, yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde sağlık turizmi kapsamında, 20 Mayıs'tan itibaren 31 ülkeden gelen hastaların kabul edildiğini bildirdi.

Geçen bir aylık süreçte ülkelerin temkinli, tedirgin ve şaşkın olduğunu ifade eden Terziler, "Son 10 gündür İstanbul'a tek tük hasta gelmeye başladı. Şu anda Türkiye'nin önemli döviz girdi kalemlerinden biri olan sağlık turizmi dip seviyelerde. Pandemi sonrası süreçte sağlık turizmi noktasında bir artış bekliyoruz." diye konuştu.

Terziler, pandemiyle mücadele kapsamında, tamamen insanları eve kapatmak yerine 3-4 günlük ya da hafta sonları gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı uygulamasının insan psikolojisi ve ekonomi açısından olağanüstü güzel bir süreç yönetimi olduğunu söyledi.

Terziler, "Pandemiyle sağlık altyapımızın gücü anlaşıldı. Türkiye'nin krize hazır ve insanlara hizmet etme noktasında ne kadar istekli olduğunu gördük. Şu anda özellikle Avrupa'da, Almanya hariç, sağlık altyapısının yetersiz olduğunu gözlemledik. Bu süreçte halkımızla kenetlenen bir Sağlık Bakanı'mız oldu." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK TURİZMİNDE MİLYARLARCA DOLARLIK CİRO BEKLİYORUM"

Servet Terziler, Türkiye'nin dünyanın sağlık üssü olmaya aday olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2021 ve 2022 yılında ekonomik olarak da, sosyal olarak da yükselen bir yapı olacağız. Sağlık turizminde milyarlarca dolarlık ciro bekliyorum. Şu anda sadece saç ekiminde bile 1-1,5 milyar dolarları bulduk. Genel sağlık hizmetinde kanser, böbrek nakli gibi büyük operasyonlar yer alıyor. Devletler arası anlaşmalarla ve sigortanın geçeceği yeni bir sistemle Türkiye'nin, sağlık turizminde milyarlarca dolar ciro yapacağını düşünüyorum. 2023 yılındaki 20 milyar dolarlık hedefe ulaşılması işten bile değil."

Türkiye'nin, sağlıkta 2020 hedefleri kapsamında saç ekiminde ve estetikte kan kaybetmediğini, adeta kanının çekildiğini ifade eden Terziler, "11 Mart'ta bütün Avrupa ile kapılar kapandı. Mayısın sonuna doğru kapılar açıldı. Ancak bu kapılar insanların zaruri dolaşımları için açıldı. Saç ekim ve estetik cerrahi için hiçbir ülkeden 'güvenle gidin' gibi bir açıklama olmadı. Gelecek insanların kafaları karıştı. Martın ortasına kadar günde ortalama 1.500-2 bin hasta kabul ederken, şu anda beklentimizin altında seyrediyoruz." diye konuştu.

"2020, SAÇ EKİMİ VE ESTETİKTE KAYIP YIL"

DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Terziler, Kovid-19'un küresel anlamda büyük bir paniğe ve ani ölümlere yol açtığına işaret ederek, "Zaman, karalar bağlama zamanı değil. Tedbirlerle birlikte yılın ikinci yarısında sosyal hayatın ve ekonomik göstergelerin normale dönmesi için çalışılması gerekir." dedi.

Terziler, saç ekimi turizminin geleceğine ilişkin şöyle konuştu:

"Saç ekimiyle ilgili; sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da ikinci dalganın gelmemesi lazım. Bu yine tüm dünyayı ilgilendiren bir tablo... 2020'yi, saç ekimi ve estetik cerrahide ilk çeyrek hariç bir kayıp yılı olarak görüyorum.

Bu işe aklını, gönlünü, birikimini koymuş ve kurumsal bir yapıda işini sürdüren klinikler; önümüzdeki dönemin hazırlıklarını şimdiden yapmalı. Yaşadığımız bu olağanüstü süreç, kayıplar getirse de diğer bir adıyla 'çantacı' dediğimiz kitlenin ve merdiven altı saç ekim merkezlerinin de ortadan kalkmasına vesile olacak."

Terziler, kamu ve özel sektör iş birliğiyle Türkiye'nin, pandemi sonrası süreçte dünya sağlığına katma değer yaratan ülkelerden biri olarak tarihe geçeceğine inandığını söyledi.