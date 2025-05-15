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        Haberler Sağlık "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası uygulanmaya başlandı

        "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası uygulanmaya başlandı

        Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası uygulanmaya başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2025 - 10:17 Güncelleme:
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        81 ilde başladı! Vatandaşın VKİ'si ölçülüyor

        15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşların Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değerleri ölçüldü.

        Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri fazla çıkanlar, sağlık personeli tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.

        Uygulamayı yerinde inceleyen Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye'de her 10 vatandaştan 6'sının fazla ya da aşırı kilolu olduğunu söyledi.

        10 MİLYON KİŞİNİN BOYU VE KİLOSU ÖLÇÜLECEK

        Demirkol, "81 ilimizde, 2 aylık sürede yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın boylarını ve kilolarını ölçeceğiz. Vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan fazla kilolu tüm vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirme konusunda sağlık çalışanlarımızla büyük bir gayret içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

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        Demirkol, 1 Kasım'da yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği sonrasında, aile hekimleri tarafından yaklaşık 15 milyon vatandaşa kilo taraması yapıldığını belirterek, "Bu taramalar sonucunda yaklaşık 3 milyon vatandaş riskli bulundu ve izlemeye alındı. Belirli aralıklarla aile hekimliklerine davet edilerek diğer rahatsızlıkları da yakından takip ediliyor" diye konuştu.

        Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de 10 Mayıs itibarıyla başlatılan kampanya kapsamında Ankara'da 120 noktada vatandaşlara tarama yapıldığını ve 700 binin üzerinde kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

        Boy ve kilo ölçümü yaptıran 66 yaşındaki Kadriye Yavuz, "Çok kiloluyum, 93 kiloyum. Aile Sağlığı Merkezine giderek sorunlarımı anlatacağım. Gerekli bilgileri alarak ona göre hareket edeceğim" dedi.

        54 yaşındaki Nuray Aydoğan ise sağlık çalışanı tarafından sağlıklı yaşam merkezine yönlendirildiğini, merkeze giderek takibini yaptıracağını söyledi.

        Adana

        Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında kentte farklı noktalarda kurulan stantlarda vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçülüyor.

        Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle indeksi değerleri yüksek çıkanlar, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendiriliyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, farklı noktalara kurulan stantlarda boy ve kilo ölçümüyle vücut kitle indeksinin belirlendiğini söyledi.

        Kampanya kapsamında 50 ekiple çalışmalar yaptıklarını dile getiren Altunsu, "Adana'da 10 Mayıs ile 10 Temmuz arasındaki 2 aylık süreçte hedefimiz, yaklaşık 200-250 bin kişiye ulaşmak. Burada amaç, bilimsel gerçek olan obezitenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik başta fiziksel aktiviteyi artırıcı tavsiyelerde bulunmak" dedi.

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