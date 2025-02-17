Kalp sağlığına faydalı besinler nelerdir?
Doğal bir şekilde üretilen her türlü sebze ve meyvenin insan sağlığına belli başlı faydaları vardır. Fakat bazı besinler vardır ki kalp sağlığına sağladığı faydalarla ön plana çıkar. İşte o besinlerden bazıları...
Sağlıklı ve zinde bir bedene sahip olabilmenin en temel şartlarından biri, hiç şüphesiz sağlıklı bir kalbe sahip olmaktır. Sağlıklı bir kalbin yolu da sağlıklı beslenmedir.
KALBİ KORUYAN SAĞLIKLI BESİNLER
1. KUŞKONMAZ
Düşük kalorili bir gıdadır ve B6 vitamini, folik asit, C vitamini, keratin ve çeşitli lifler içerir. 1 kase haşlanmış kuşkonmaz vücudun günlük B vitamini ihtiyacının yüzde 66’sını karşılar.
2. SARIMSAK
Güçlü bir antioksidan olan sarımsak, içerisindeki kuversetin sayesinde damar tıkanıklığının önlenmesinde, kan basıncı ile kan yağlarının düşmesinde önemli rol oynar; kolesterolün damarlara zarar vermesini engeller.
3. KIRMIZI ÜZÜM
Mevsiminde tüketmek kaydıyla çekirdeğinden suyuna kadar tam anlamıyla bir sağlık deposu olan kırmızı üzüm, içerdiği resveratrol sayesinde iyi bir kalp dostu. Özellikle damar sağlığını desteklediği uzun süredir bilinir.
4. YAĞLI BALIKLAR
Somon, ton, sardalya ve alabalık gibi omega-3 yağ asitlerinden zengin yağlı balıklar kalp sağlığınıza destek verir. Balıklardaki omega-3 yağ asitleri düzensiz kalp atımlarını ve damarlarda tıkanıklığa neden olan plak oluşumunu engeller.
5. DOMATES VE KARPUZ
Antioksidan özelliği olan laykopeni yüksek oranda içeriği için yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı bilinen bir gerçektir.
6. SOYA
Yüksek protein içeriğinin yanı sıra içerdiği B1, demir, çinko, fosfor, magnezyum sayesinde kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor. Yapılan çalışmalarda düzenli olarak günde 25 gram soya tüketiminin kalp hastalıklarının oluşum riskini azalttığı saptanmıştır.
7. KETEN TOHUMU
Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega-3 içeriyor. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Her gün 1 çorba kaşığı keten tohumunu yoğurt, çorba gibi besinlerin içine katılarak tüketilebilir.
8. ZEYTİNYAĞI
İçerisindeki tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri sayesinde kan yağlarınızı zeytinyağı ile azaltabilirsiniz. Kötü kolesterolü düşürüp kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Yağ tercihinizi zeytinyağından yana kulanın.
9. MUZ
Potasyum içeriği nedeniyle bir mineral deposudur. Yüksek tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürür.
10. AVOKADO
Zeytinyağına benzer şekilde tekli doymamış yağ asitlerinden zengin olan avokado hem kolesterol düşürücü etkisi hem de içerdiği potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığına katkı sağlar.
UYARI: Yukarıda belirtilen besinleri, alerjisi, kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler uzman bir hekime danışmadan tüketmemelidir.