Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Film gibi... Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı | son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!

        Muğla'da, annesi evliyken başka biriyle yaşadığı ilişki sonucu dünyaya gelen 50 yaşındaki Berrin Nalcı, ablasının çıkan tartışmada, "Sen babamın mirasçısı değilsin" sözleri üzerine babalık davası açtı. Yapılan DNA testinde Nalcı'nın biyolojik babasının, babası olarak bildiği Mahir Ayyıldız tarafından, 49 yaşındayken öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce yaşamını yitiren Fatma Ayyıldız, Akyaka'nın zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma Ayyıldız bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı (50) resmi nikahlı olduğu eşi Mahir Ayyıldız'ın üzerine kaydettirdi.

        MUHTARI EŞİYLE YAKALAYIP ÖLDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre Mahir Ayyıldız, o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı, 1982 yılında eşiyle ormanda birlikte yakalayınca öldürdü. Mahir Ayyıldız, olayın ardından, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayyıldız cezaevinden çıktıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Fatma Ayyıldız da eşinden bir süre sonra öldü.

        DNA TESTİ YAPILDI

        Berrin Nalcı, 48 yaşına kadar Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Nalcı, bir yıl önce ablasıyla tartıştı. Ablası tartışma sırasında, "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" dedi. Bu sözler üzerine Berrin Nalcı büyük bir şok yaşadı.

        BABASI OLMADIĞI ANLAŞILDI

        Berrin Nalcı, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soy bağının reddi davası açtı. Soy bağı reddi davası için Nalcı'nın ile kütükte babası olarak görünen Mahir Ayyıldız'dan örnekler alındı. Yapılan DNA testinde kütükte babası olarak kayıtlı olan Ayyıldız'ın Berrin Nalcı'nın babası olmadığı anlaşıldı.

        GERÇEK BABASININ MEZARI AÇILDI

        Avukat Turbay, bu kez de Mahir Ayyıldız’ın eşiyle birlikte yakalayıp öldürdüğü Mustafa Uyanık için babalık davası açtı. Davada 41 yıl önce cinayete kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma Ayyıldız'ın mezarı, 3 Mayıs'ta açıldı.

        BİYOLOJİK BABASI MUSTAFA UYANIK ÇIKTI

        Mustafa Uyanık ile Fatma Ayyıldız'dan alınan örnekler, Berrin Nalcı'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı. DNA testinde Nalcı'nın biyolojik babasının Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Akyaka'nın zenginlerinden, adı sokaklara verilen Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #muğla haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"