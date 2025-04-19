Sağlıkta yapay zeka destekli dijitalleşme artıyor

Birinci, bazı programlara katılmak üzere geldiği Antalya'da yapay zekanın sağlığa entegrasyonunu anlatarak, tüm dünyada artık yapay zekanın konuşulduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara değinen Birinci, "Dünyada veriyi en iyi kullanan, en iyi dijitalleşmiş Sağlık Bakanlığıyız. Harvard raporlarına da baktığımızda bizim notumuz en yüksek. Bu açıdan baktığınızda dünyanın en iyisiyiz" dedi.

Birinci, raporda yer alan bazı ülkelerin nüfusunun Türkiye'deki bir şehir hastanesinin yılda baktığı hasta kadar olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin yapay zekaya en hazır ülkelerden olduğunu belirtti.

Yapay zekayı yoğun şekilde kullandıklarını anlatan Birinci, şöyle konuştu: "Dünyada bu alanda en çok görüntü işleme öne çıkmaya başladı. Tabii bunlar doktorların yerine geçer mi? Rutin yaptığı işlerin önemli bir kısmını alabilir. Hem hasta hem hekim için işimizi kolaylaştıracağı ve hastaya yapılan hataya dair de elimize yeni fırsatlar sunacağı gözüküyor. Çünkü daha önce yapılmış işleri çok iyi yapıyorlar. Yapay zeka gibi araçlar, siz sisteminizi, işi kurarsanız iyi sonuçlar verir. Yanlış şeyler ürettiğiniz zaman yanlış şeyler yapabiliyor. Artık yapay zekada bile 'yapay zeka halüsinasyonları' denmeye başlandı. Bazen yapamadığını uyduruyor. Tüm dünyada yeni sorunlar ortaya çıkıyor."