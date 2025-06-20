SAHA Studio’da dönem sonu buluşması

SAHA Studio, Ocak – Haziran 2025 dönemi için yapılan açık çağrı sonucunda İMÇ’deki program mekânında ağırladığı Mert Acar,Mathilde Melek An, Nejbir Erkol, Merve Tuna ve Sevil Tunaboylu’nun yeni çalışmalarını 25 – 28 Haziran 2025 tarihleri arasında izleyiciyle buluşturuyor.

Programa İstanbul, Ankara ve Mardin’den katılan 5 sanatçı, altı ay boyunca Türkiye ve farklı ülkelerden gelen 18 sanat profesyoneli tarafından ziyaret edilerek pratiklerini paylaştı ve projelerine yönelik geribildirim aldı. Sanatçılar ayrıca, SAHA Küratöryel Program kapsamında YBYTU iş birliğiyle Brezilya’dan gelen Érica Burini ile iki ay boyunca düzenli aralıklarla görüşerek bilgi alışverişinde bulundu ve konuk küratörün araştırması etrafında yeni bağlantılar geliştirmesine destek oldu. 14-15 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen ara dönem sunumlarında araştırma ve ön üretim süreçlerini ziyaretçilerle paylaşan sanatçılar, mayıs ayında programın uzantısı olarak 16. Sharjah Bienali’ni ziyaret ettiler.

Mert Acar

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Dönem boyunca İstanbul periferisindeki geçiş alanları üzerine çalışan Mert Acar işlevini yitirmiş ya da yarıda bırakılmış inşaatların oluşturduğu rotayı takip ederek izleyiciyi kent hafızası üzerine düşünmeye davet ediyor. Bir yandan fotoğrafın tek başına yeterliliğini sorgulayan sanatçı, pratiğine SAHA Studio ile kattığı yazıyı bizlere yarı kurgusal bir kitap ile sunuyor. Metinlerle fotoğrafı bir araya getiren bu kitap dışında mekana yayılan baskılar ve yerleştirmeler, geçici peyzaj hissini Studio alanına taşıyor.

Mathilde Melek An Mathilde Melek An’ın Geçmiş Gelişim isimli devam eden araştırması 2000’li yılların başlarında İMÇ 4. Blok’ta çalışan ailesinin arşivini odağına alıyor. 20 yıl sonra çocukluğunun geçtiği İMÇ’ye SAHA Studio kapsamında geri dönen An, kendi kişisel arşivinden çıkan fotoğraf, belge ve videoları yeniden ele alıyor. İMÇ’de gerçekleştirilen farklı üretimlerle mekansallaşmış bir şekilde karşımıza çıkan bu arşiv geçmişi deneyimleme, taşıma ve ortaya koyma üzerine yeni bir anlatı oluşturuyor. Nejbir Erkol REKLAM Projenin başlangıç noktası olarak “arıza” kavramını ele alan Nejbir Erkol, SAHA Studio boyunca kişisel deneyimlerini temel alarak “arıza” kavramını “sınır” kavramı ile buluşturuyor. “I’ve made a mistake and yet I made something” başlıklı yerleştirme Erkol’un 2024 yılında Almanya-Polonya arasında sınır dışı edilmesi üzerine başından geçenlerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Sınır bölge manzaralarını Studio alanına taşıyarak kurguladığı yerleştirme sanatçının farklı zaman ve mekanlarda yaşadığı benzer deneyimleri bir araya getirerek özneyi merkeze alan bir sorgulama alanı yaratıyor.

Merve Tuna Pratiğinde beden merkezli sorgulamalara yer veren Merve Tuna 2022’den beri üzerinde çalıştığı The Fleeting Subject adlı projesini SAHA Studio’da işlemeye devam ediyor. Kayıp ve kayıptan doğan boşluğu bedenin zıttı olarak tanımlayan sanatçı psikanaliz ve matematikten beslenerek boşluğu heykelsi formlarla ifade etmenin ve beden ile boşluk arasında bir “barış” oluşturma yollarını arıyor. Araştırmasının SAHA Studio kapsamında yürüttüğü etabında ise kayıp ve boşlukla barışmış tek bir beden yerine çeşitli formlarda manipüle edilmiş beden parçalarını Studio alanına taşıyor. Beraber var olan ancak birbirini tamamlamayan bu uzuvlar boşlukla beraber varlığını sürdürmeye çalışan bir beden izlenimi oluşturuyor. REKLAM Sevil Tunaboylu Sevil Tunaboylu göç ve göçle aktarılan zanaatın hangi bağlamlarla ele alınabileceğini sorgulamak için kendi aile arşivinden yola çıkıyor. SAHA Studio kapsamında aile arşivi üzerinde daha detaylı çalışabilmek amacıyla gerçekleştirdiği Üsküp seyahatinden edindikleriyle kurgusal bir anlatıyı bir araya getiren bir yayın üzerinde çalışıyor. Taslak olarak Studio’da yer alan yayına yağlı boya resim, Studio duvarlarına müdahaleler ve heykeller eşlik ediyor.