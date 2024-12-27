Sahibinin omzunda taşıyarak gezdirdiği kedi İstanbul'un seyyahı oldu

Kedisiyle gezmeye başladıktan sonra İstanbul'u daha çok sevdiğini ifade eden Hakan Emrah, şöyle konuştu:

"Evden, şuraya, buraya gidelim diye bir plan içinde çıkmıyoruz. Zaten o benimleyken İstanbul'u daha çok sevmeye başladım. Mesela biz yemek yediğimiz ya da bir kahve içtiğimiz zaman onu masada oturtayım, 5 saat kalsam oturur, kalkmaz, o kadar aşina oldu ki. Reis bizimle masada oturur, yemek yer, o da bizimle istirahat eder. Bazen şöyle tepkiler alıyoruz, 'Neden masada oturuyor, hayvan kirlidir' diye.