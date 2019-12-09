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Sahilden topladığı 2 bin plastik atıkla balık heykeli yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, Samandağ sahilinden topladığı 2 bin plastik atığı balık heykeline dönüştürdü

2 bin plastik atıkla balık heykeli
AA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, Samandağ sahilinden topladığı 2 bin plastik atığı balık heykeline dönüştürdü.

Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları 2 ay boyunca toplayan Altınorak, atölyesinde çalışarak parçaları bir araya getirdi.

Altınorak, atıklardan 3 metre eninde ve 2 metre uzunluğunda balık heykeli yaptı.

Mervan Altınorak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin daha yaşanası bir dünyada yaşam sürmelerini dilediğini söyledi.

Plastik atıkların çevreye büyük zararı olduğunu belirten Altınorak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek istediğini ifade etti.

Denizlerdeki plastiklerden en çok balıkların etkilendiğini vurgulayan Altınorak, "İki aydır çalışmamı sürdürüyorum. Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları ve çevreden topladığım eski plastik oyuncakları atölyemde bir araya getirerek balık heykeli yaptım" dedi.

Altınorak, balık heykeliyle çevre bilinci konusunda mesaj vermek istediğini vurguladı.

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