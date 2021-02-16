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Sahilden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesindeki asırlık konağında geri dönüşüm atölyesi kuran emekli turizmci Zafer Yüzücü "Doğa kendi içinde bulunan objelere sanatsal bir değer katıyor, onları kendisi şekillendiriyor" dedi

Sahilden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
AA

Antalya'da uzun yıllar turizm sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Zafer Yüzücü'nün satın aldığı asırlık konakta, sahilden topladığı ağaç parçalarından yaptığı eserler beğeni topluyor.

AA'nın haberine göre emekliliğin ardından daha sakin bir hayat sürmek isteyen 60 yaşındaki Yüzücü, 6 yıl önce Kaleiçi bölgesindeki tarihi konaklardan birini satın aldı. Konakla ilgilenerek zaman geçiren Yüzücü'nün, sahilde gezerken değişik şekil ve renklerdeki ağaç parçaları dikkatini çekti.

Topladığı ağaç parçalarını değerlendirmek isteyen Yüzücü, konağın bir bölümünü atölyeye dönüştürerek, yeni hobisine zaman ayırmaya başladı.

Yüzücü, atıkları bir araya getirerek yaptığı eserleri konakta sergiliyor, bazılarını da satarak gelir elde ediyor.

"EN BÜYÜK SANATÇI DOĞA"

Zafer Yüzücü, hobi olarak başladığı geri dönüşüm sanatının hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini söyledi.

Malzemelerinin kendisini yönlendirdiği şekilde objeler ortaya çıkardığını anlatan Yüzücü, "Aslında en büyük sanatçı doğa. Doğa kendi içinde bulunan objelere sanatsal bir değer katıyor, onları kendisi şekillendiriyor. Doğada gezdiğinizde bunu gözlemleyebilirsiniz. Ben sadece bu parçaları birleştirerek figüratif eserler ortaya çıkarıyorum" diye konuştu.

Fırtına sonrası sahile çocuklar gibi koşturarak gittiğini aktaran Yüzücü, topladığı malzemeleri sınıflandırdığını kaydetti.

Başkalarının çöp olarak gördüğü şeyleri sanat eserine dönüştürünce mutlu olduğunu vurgulayan Yüzücü, geri dönüşümün öneminin giderek arttığını, bu anlamda sanatını tanıtmak ve öğretmek istediğini dile getirdi.

Yüzücü, beton yığınları arasında insanların doğadan giderek uzaklaştığını belirterek, şunları anlattı:

"Ancak doğa zamanla kendi içinde dengesini kurabiliyor. İstedim ki bu mekanı açtığımda Kaleiçi'nde gezen hem yerli hem yabancı misafirler bu sanatı görsünler, tanışasınlar ve sevsinler. Zaman zaman burada heykelleri ve ahşaplar üzerine çalışma gurupları oluşturduk. İnsanlar bu sanatla, doğayla uğraşmaktan çok hoşlandılar. Bu beni son derece mutlu etti. İnsanlara bu sanatı öğretmek, yaymak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

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