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        Haberler Gündem Güncel Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere 15 bin lira | Son dakika haberleri

        Şahinbey Belediyesi üniversite öğrencilerine desteğini 15 bin liraya çıkardı

        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, geçen yıl üniversite öğrencilerine 9 bin lira olarak yaptığı destek ödemesini bu yıl 15 bin liraya çıkardı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başarıyı teşvik etmek amacıyla ilk bine giren öğrencilere 30 bin destek vereceklerini de kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:14
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        Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere 15 bin lira
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        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönemlerinde 9 bin liradan toplam 476 milyon lira destek ödemesi yapıldığını, bu yıl ise tutarın 15 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerini çok sevdiğini ve her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

        "DESTEĞİMİZE BU YIL DA DEVAM EDECEĞİZ"

        Öğrencilerin üniversite kazanmak için yıllarca çalışıp çabaladıklarını hatırlatan Tahmazoğlu, "Bir abiniz olarak sizleri tebrik ediyor, her yıl olduğu gibi bu başarınızı ödüllendirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda eğitim-öğretim dönemlerinizde sizlere tam 476 milyon lira eğitim desteği sağlamıştık. Her yıl artırarak devam ettiğimiz bu desteğimize, bu yıl da devam edeceğiz. İlk dönem 7 bin lira ikinci dönem 8 bin lira olmak üzere hesaplarınıza yatıracağız" ifadelerini kullandı.

        İLK BİNE GİREN ÖĞRENCİLERE 30 BİN LİRA

        Tahmazoğlu, başarıyı teşvik etmek amacıyla ilk bine giren öğrencilere 30 bin, ilk 5 bine girenlere 25 bin, ilk 10 bine girenlere 21 bin, ilk 20 bine girenlere 19 bin, ilk 30 bine girenlere ise 17 bin liralık destek vereceklerini de kaydetti.

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