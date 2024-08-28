Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere 15 bin lira

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönemlerinde 9 bin liradan toplam 476 milyon lira destek ödemesi yapıldığını, bu yıl ise tutarın 15 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerini çok sevdiğini ve her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

"DESTEĞİMİZE BU YIL DA DEVAM EDECEĞİZ"

Öğrencilerin üniversite kazanmak için yıllarca çalışıp çabaladıklarını hatırlatan Tahmazoğlu, "Bir abiniz olarak sizleri tebrik ediyor, her yıl olduğu gibi bu başarınızı ödüllendirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda eğitim-öğretim dönemlerinizde sizlere tam 476 milyon lira eğitim desteği sağlamıştık. Her yıl artırarak devam ettiğimiz bu desteğimize, bu yıl da devam edeceğiz. İlk dönem 7 bin lira ikinci dönem 8 bin lira olmak üzere hesaplarınıza yatıracağız" ifadelerini kullandı.