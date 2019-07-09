Mersin'de, 10 günde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirmesi gözlerin yeniden bu soruna çevrilmesine neden oldu. Bunun nedeninin içkiye gelen zamlar nedeniyle vatandaşın farklı arayışlara yönelmesi olduğu belirtiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, bu durum, sahte alkol üretiminin yaygınlaşması ve sağlığı tehdit eder hale gelmesi demek. Tehlikenin, ucuzluğu nedeniyle merdiven altı üretim yapılan yerlerde metil alkol kullanımından kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Bu madde alkolün içine katıldığında, tüketici tarafından gerçeğinden ayrılamıyor ve zehirlenme gerçekleşiyor. Bunun sonucu ise bazen ciddi sağlık sorunları bazen de ölüm oluyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Doç Dr. Murat Köse, konunun bilimsel gerçeğine dair çarpıcı bilgiler veriyor.

UCUZLUĞU NEDENİYLE TERCİH EDİLİYOR

“Etil alkol” ya da “ethanol”, içeceklerde kullanılan bitkisel kökenli bir tarım ürünü olup alkol yapımında kullanılan tek alkol türü olarak biliniyor. Bunların yanında ilaç, parfümeri, kozmetik gibi birçok sektörde de çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Ancak maliyetinin yüksek olması sahte alkol ve kolonya üreticilerinin etil yerine metil alkolü tercih etmelerine yol açıyor. Metil alkol, her ne kadar kimyasal yapısı bakımından etil alkole benzese de içeriğindeki küçük farklar nedeniyle canlılar için hayati risk taşıyan bir alkol türü olarak tanımlanıyor. Bu alkol türünün endüstride çözücü olarak kullanılan oldukça toksik bir madde olduğuna dikkat çekiliyor. Bu madde gastrointestinal sistemden hızla emiliyor ve yine hızla tüm vücut sıvılarına karışıyor. Yüzde 30’u akciğerlerden, yüzde 5-10’u böbreklerden atılıp kalanı karaciğerde metabolize oluyor. Vücutta alkolü parçalama görevi üstlenen ‘alkol dehidrogenaz’ tarafından dönüştürülüyor. Zehirli etkilerden metabolitleri sorumlu görülüyor. Sahte alkol üreticileri, ucuz maliyet amacıyla endüstride kullanılan bu toksik maddeyi, içeceklerin içine karıştırarak insanların ölümüne neden oluyor.

ZEHİRLENMENİN ETKİSİ İLK 6 SAATTE GÖRÜLÜYOR

Zehirlenme etkileri ilk 6 saatte öfori (aşırı mutluluk hali),sersemlik ve kas güçsüzlüğü ile başlıyor. Bu süre bazen 24 saate kadar uzayabiliyor. Ancak genelde 6. saatten sonra tedaviye alınmadığı takdirde metabolik toksik ürünleri 36. saate kadar gelişiyor ve aşağıdaki gerçek klinik tablo ortaya çıkıyor.

ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

*Ciddi bulantı, kusma

*Karın ağrısı, ishal

*Şiddetli baş ağrısı

*Görme bozuklukları, fotofobi (ışık hassasiyeti)

*Beyin ödemi

36 saat sonrası halen tedavi süreci başlamazsa;

*Kalp ve solunum yetmezliği

*Koma (bütün organlar çöker)

*Ve ölümle sonuçlanıyor.

TEDAVİNİN ADIMLARI

*Vital bulgulara göre destek tedavisi

*Erken saatlerde gastrik lavaj (mide temizleme)

*Metabolik asidoz ile mücadele için NaHCO3 infüzyonu

*Toksik metabolik ürünlerin oluşumunu önlemek için etanol (etil alkol)

*Hemodiyaliz

Doç Dr. Murat Köse, “Metil alkol zehirlenmesiyle sağlık merkezlerine başvuran kişilere vakit kaybedilmeden uygun tedavi başlanmaktadır”diyor.

AYIRT EDİLMESİ KOLAY DEĞİL

Metil alkol zehirli toksik bir madde, etil alkol ise bitkisel kökenli bir tarım ürünü olarak değerlendiriliyor. Ethanol ve methanol maddeleri alkol yapımında kullanılan gıda içeriklerinin fermantasyon sürecinde açığa çıkıyor ve farklı kaynama noktaları bulunuyor. Üretimde bazen sadece bu küçük veriye dayanarak ethanol ve methanol ayrımının doğru şekilde yapıldığı düşünülüyor. Aslında, methanol fermantasyon sürecindeki tahıl veya meyvenin istenilmeyen (çöpü, kabuğu, çekirdeği vs.) bölümlerinin fermantasyon sürecine dahil edilmesiyle ortaya çıkıyor. Özetle hemen her şey kolaylıkla fermante edilip içeriğinden ethanol ve methanol çıkarılabildiği için bu iki maddenin ayırt edilmesi çok kolay olmuyor.

METİL ALKOL EN ÇOK RAKIDA KULLANILIYOR

Zehirli metil alkolün en çok rakıda kullanıldığı belirtiliyor. Satın alınan içkilerin sahte olma tehlikesi bulunduğu için çok dikkatli olunması, bandrollü olmayan şişelerin satın alınmaması öneriliyor.