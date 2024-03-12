Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Sahur yapmadan oruç tutmak zararlı olabilir"

        "Sahur yapmadan oruç tutmak zararlı olabilir"

        Ramazan ayında vatandaşları dengeli beslenme konusunda uyaran Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli, sahur yapılması sağlığın korunması için önemli olduğunu sahur yapmadan tutulan orucun ise bitkinlik, sinirlilik, baş dönmesi ve aşırı susama gibi sorunlara yol açabileceğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:41 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahur yapmadan oruç tutanlara uyarı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Normal günlerde, herhangi bir öğünde eksik aldığımız bir besin ögesini gün içinde ara öğünlerde veya diğer ana öğünlerde tamamlama fırsatı bulabildiğimizi belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, "Ramazan ayında öğün sayımız sınırlanıyor. Dengeli beslenme her zaman çok önemli ama özellikle ramazan ayında daha enerjik ve sağlıklı olabilmek için düzenli ve dengeli beslenme çok büyük önem taşıyor. Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmeliyiz ve bunu dört besin grubunda yer alan besinlerden yeterli miktarlarda tüketerek sağlamalıyız” dedi.

        METABOLİZMANIN YAVAŞLAMASINA YOL AÇIYOR

        Yaş, cinsiyet ve günlük fiziksel aktivite oranına göre; kişilerin günlük alması gereken enerji, karbonhidrat, yağ ve protein oranlarının ramazan ayında da değişmediğini belirten Ciğerli, “Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmek için et, yumurta, kurubaklagiller, sebze-meyveler, süt ve süt ürünleri ile ekmek-tahıl grubu besinlerden yeterli miktarda tüketilmesi gerekiyor. Yaklaşık 17 saatlik açlık ve susuzluk halinin yaşandığı unutulmamalıdır. Oruç tutma süresi, metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur. Bunun sonucunda, iftarda fazla yemek yemek ve aşırı kalori almak, vücutta yağ depolanmasına yol açar ve kilo almak kaçınılmaz olur. Ramazan ayında, şüphesiz en sevilen öğün iftardır fakat en önemli öğün sahurdur. Oruç tutanların mutlaka imsak vaktine yakın bir zamanda sahur yapması, sağlığın korunması için önemlidir. Sahur yapmadan tutulan oruç; bitkinlik, sinirlilik, baş dönmesi ve aşırı susama gibi sorunlara yol açar” diye konuştu.

        "SAHURDA PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİLMELİ"

        Sahurda protein ağırlıklı beslenmek gerektiğini vurgulayan Ciğerli, şu bilgileri verdi: "Protein içeriği yüksek besinlerin tok tutucu özelliği vardır. Yumurta, süt, peynir, ceviz, az tuzlu zeytin ile birlikte hafif bir öğün tercih edilmeli veya çorba ile sebze yemekleri tüketilmelidir. Vücut direncini arttırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyveler sık tüketilmelidir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, daha uzun süre tok kalmayı sağlayacaktır. Sahur vakti, en az 4 bardak su tüketilmelidir. Sahurda aşırı yağlı, tuzlu, şekerli ve unlu gıdalardan uzak durulmalıdır.”

        İFTARDA NE TÜKETİLMELİ?

        Ramazanın, yemek kültürü açısından en bilinen özelliğinin sofralardaki çeşitlik olduğunu söyleyen Ciğerli, iftarda tüketilmesi gereken sağlıklı besinleri ise şu şekilde sıraladı: "Uzun süre açlık durumundan dolayı, iftar saatinde kan şekeri çok düşük seviyede olduğundan aşırı yemek tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan hatalardan biri; hızlı ve aşırı yemek tüketmektir. İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlanması, 15 dakika sonra az yağlı et yemeği veya sebze yemeği ile devam edilmesi uygundur. Beyaz ekmek, pirinç pilavı glisemik indeksi yüksek olan besinler yerine bulgur pilavı, tam tahıllı ekmek, kepekli makarna gibi posa yönünden zengin besinler tercih edilmelidir. Bu besinlerin yanında mutlaka protein ve kalsiyumdan zengin olan yoğurt veya ayran tüketilmelidir. İftar ve sahur arasındaki sürede beslenmeye önem vermek, oruç tutulan saatlerde daha rahat olmayı sağlar. Bu nedenle aşırı yağlı ve tuzlu besinler kesinlikle tüketilmemelidir. Bu besinler gün içinde daha çok susamaya ve su tüketilemediği için ödem ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Karbonhidrat açısından zengin hamur tatlıları, kurabiyeler, yağlı hamur işleri ve kızartmalar boş enerji alınmasına ve kısa sürede acıkmaya neden olur.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?