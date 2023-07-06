Ünlü İngiliz markası MG'yi bünyesinde barındıran Çinli otomotiv üreticisi SAIC Motors Avrupa'daki ilk üretim tesisini kurmaya hazırlanıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre tesiste elektrikli araç üretimi yapılacak.

SAIC sözcüsü BBC'ye şirketin Avrupa'da bir yer aradığını ve projenin diğer ayrıntılarını tamamlamakta olduğunu ifade ederek, "MG, IM ve Maxus gibi bir çok markamız var. Fabrikada hangisinin yapılacağına hala karar veriyoruz" sözlerini kullandı.

Bu açıklama SAIC'in Birmingham'da bulunan Longbridge fabrikasında MG üretimine son vermesinin yaklaşık 7 yıl ardından geldi.

Yüz yılı aşkın bir geçmişi bulunan MG 2016 yılına kadar İngiltere'de üretiliyordu. 2016 yılında MG, İngiltere'de montajın "artık gerekli olmadığını" ve arabanın ülkeye tamamen monte edilmiş ve dağıtıma hazır olarak geleceğini söyleyerek üretimi Çin'e taşıdığını ve Avrupa'da elektrik araç üreteceğini açıkladı.

ÇİN DIŞI SATIŞLARI YÜZDE 40 YÜKSELDİ

SAIC'in Çin dışındaki araçlarının satışları bu yılın ilk üç ayında yüzde 40 arttı. Şirket, MG markasının yurtdışı satışlarının çoğunu oluşturduğunu ve aynı dönemde Avrupa'da satılan araba sayısının ikiye katlandığını söyledi.

1906 yılında temeli atılan, birinci ve ikinci dünya savaşlarından sağ çıkan Longbridge fabrikası MG ve orijinal Mini modellerini üretti. 2005 yılında MG Rover'ın çökmesinin ardından fabrikada üretim durduruldu. Marka daha sonra SAIC tarafından satın alındı.

2011 yılında MG6 piyasaya sürüldü. Bu model 16 yılda Longbridge'de monte edilen ilk MG markalı araba oldu. Beş kişilik araç Birleşik Krallık'ta tasarlandı, ancak parçaları Çin'de üretildi.

SAIC, Geely ve Great Wall gibi Çinli araç üreticilerinin son yıllarda pazar payları yükseldi. Ukrayna'nın işgalinin ardından birçok Batılı ülkenin Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar sonucu Rusya'ya satışların artması ve elektrikli araçlara olan talebin yükselmesi Çin'in ihracatını artırdı.

Resmi verilere göre bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyondan fazla araç ihraç eden Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı oldu.

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SAIC'in Çin'deki fabrikalarına ek olarak Tayland, Endonezya, Hindistan ve Pakistan'da da üretim tesisleri bulunuyor.

Alman devi Volkswagen ve ABD'li otomobil üreticisi General Motors ile ortak girişimleri bulunan Çinli şirket, geçen yıl dünya çapında 5,3 milyon araç sattı.