Sakarya'da Mescid-i Aksa için dua eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

AA

Orhan Camisi'nde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dualar edildi, salavatlar getirildi.

Duaya katılarak öğlen namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerde öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa için dua yapıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Asrın zalimi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı zulüm artık dayanılmaz hale geldi. Sabahtan beri Müslümanları oradan çıkarmak ve zihinlerinin arka planında oraya Yahudilerin girmesini sağlamak, adeta Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etmek gibi bir niyetin içerisindeler. Dünyanın gözünün önünde İsrail bunu yapıyor." dedi.

Mescid-i Aksa'da zulüm işlendiğini, insan ve tarih katliamının yapıldığını vurgulayan Erbaş, "Buna kim engel olacak? Tarih tekerrürden ibaret. Tarihte kim engel olduysa bugün de o engel olacak. O millet de bizim milletimizdir. Dünya Müslümanlarını harekete geçirecek bizim milletimizdir, Türkiye halkıdır." ifadesini kullandı.

Kıyamete kadar hak ve batıl mücadelesinin devam edeceğini, insanların durduğu yeri belli etmesi gerektiğine dikkati çeken Erbaş, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun, salgın hastalıktan tüm insanlığı en kısa zamanda kurtarsın. Mescid-i Aksa'yı zalim, vahşi, terörist İsrail'in zulmünden en kısa sürede kurtarsın. Müslümanlara basiret versin. birlik ve beraberlik nasip eylesin ve en kısa zamanda umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin." diye dua etti.

Cemaatle ayak üstü sohbet eden Erbaş, daha sonra camiden ayrıldı.