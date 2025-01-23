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        Haberler Gündem HT Trend Sakarya'da sığırcık kuşlarının dansı

        Sakarya'da sığırcık kuşlarının dansı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 20:09 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:09
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        Sığırcık kuşlarının dansı
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        Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcık kuşları, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi semalarında uçtu.

        Gün batımında bir anda ortaya çıkan yüzlerce sığırcık kuşu, gruplar halinde gökyüzünde dans edercesine uçtu.

        Gökyüzünde çeşitli figürler çizen kuşlar, izleyenleri mest etti. Orta Garaj mevkiinde bir vatandaş ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görsel şölen, havanın kararması ile son buldu.

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