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Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti
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Silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti

Adapazarı'nda bir ay önce park halindeki hafif ticari aracın içindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 32 yaşındaki Onur Dağ, yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti
Silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı, 1 ay sonra öldü
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İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki aracın içinde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede bir aylık yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde 21 Temmuz günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Dağ (32), 06 BZA 696 plakalı hafif ticari aracın içinde otururken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Onur Dağ ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onur Dağ (32)
Onur Dağ (32)

1 AYDIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU, KURTARILAMADI

Araçta oturduğu esnada silahlı saldırı neticesinde ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağ, burada tedavi altına alındı. 1 aydır yaşam mücadelesi veren Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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